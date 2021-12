La increíble racha de Alfredo Cornejo y Cristina Fernández de Kirchner que hoy llegó a su fin

Aunque parezca mentira, Alfredo Cornejo y Cristina Fernández de Kirchner nunca se habían cruzado la palabra. Más allá de las constantes críticas en los medios y en las redes sociales a la vicepresidenta, el exgobernador de Mendoza nunca había coincidido con la expresidenta de la Nación. Por ese motivo, la jura como senador fue el primer intercambio verbal entre ambos.

El senador nacional mendocino tuvo un rol activo en el armado de la Concertación que se concretó con la vicepresidencia de Julio Cobos en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo el vínculo fue con Néstor Kirchner y no con la futura presidenta. "La verdad es que no he hablado en mi vida con Cristina. Ni siquiera he estado en una reunión. Nunca", subrayó el senador en una entrevista que dio a MDZ durante la campaña.

"Nunca. Es inaccesible Cristina. Es una reina de la monarquía", adhirió por aquel entonces. Pero ese nunca hoy llegó a su fin porque ambos se vieron las caras por primera vez.

Este primer encuentro fue breve y Alfredo Cornejo solo pronunció dos palabras: "si, juro". Sin embargo, promete ser el primero de muchos. Sobre todo luego de que se confirmara que el mendocino ocupará el cargo de presidente del interbloque de Juntos por el Cambios.

Ese lugar exige una participación activa durante las sesiones y el perfil de Cornejo será distinto al que tenía en la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre todo, pensando en que el exgobernador mendocino tiene aspiraciones de competir por la presidencia en el 2023 y pretende usar la Cámara de Senadores como vidriera para aumentar sus posibilidades.