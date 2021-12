El sincericidio de Alberto sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner

Alberto Fernández participó en el evento anual Gzero Summit Latin America 2021. Allí se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a su relación con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"La verdad es que yo estoy muy seguro de cuál es el rumbo que tenemos que tomar y tengo la certeza de que es el mismo que quiere Cristina", comenzó diciendo Alberto en una entrevista en el evento. Y añadió: "Cristina y yo no somos iguales. Nosotros hicimos un frente que nuclea al peronismo y a muchas otras fuerzas y, por lo tanto, no hay una mirada homogénea sobre la realidad".

"Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, pero el que decide finalmente soy yo", remarcó el presidente de la Nación.

"Cristina y yo no somos iguales y en muchas cosas no pensamos iguales", aclaró.

Con respecto a la deuda y al rol que tiene Cristina, dijo: "Cristina y yo tenemos una historia común en ese punto, de asumir un país endeudado y tener que pagar las deudas que otros tomaron. Lo que pasa es que se ha escrito mucho sobre la idea de que Cristina no está de acuerdo en que tengamos un acuerdo con el Fondo, y está claro que la decisión es mía y yo la voy a asumir y a tomar, pero frente a todas esas versiones que dicen que ella se opone a ese acuerdo ella contesta públicamente: 'Yo no me opongo a ese acuerdo'".

"Nosotros no queremos salir del mundo ni incumplir nuestras obligaciones. Queremos cumplirlas, pero no a costa del desarrollo de los argentinos. Los argentinos deben desarrollarse para poder pagar sus deudas. Y es ese el mayor desafío que tengo y es lo que estoy decidido a llevar adelante", concluyó.