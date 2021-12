El sincericidio de Gabriela Cerruti sobre el cepo a las compras en cuotas y en dólares

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reconoció que hay un problema de falta de dólares en la Argentina, por lo que la prohibición de realizar compras en cuotas con la divisa estadounidense "afecta" también a los "aspiracionales", es decir, a la gente que "estaba esperando o que sueña con viajar", y reiteró que la decisión del Banco Central sirve para ver "hacia dónde van los dólares que tenemos".

Además, la funcionaria no descartó que el Gobierno tome medidas sanitarias más extremas, como el cierre de fronteras, ante el avance de la variante de coronavirus ómicron en el resto del mundo.

En una entrevista en el programa Verdad Consecuencia, del canal TN, Gabriela Cerruti volvió a defender las nuevas restricciones a la compra de paquetes turísticos en dólares por medio de cuotas, al sostener que se trata de "un subsidio del Estado nacional a la compra de pasajes para una clase media alta que puede afrontar un viaje a Europa".

Las conductoras María Eugenia Duffard y Luciana Geuna le remarcaron a Cerruti que la medida afecta también a los que no tienen posibilidades de adquirir pasajes al contado, ante lo cual la portavoz presidencial reconoció que "hay mucha gente que estaba esperando viajar o que sueña con viajar", por lo que dicha prohibición "afecta no solo a aquel que tenía la posibilidad de viajar, sino también al 'aspiracional'".

"La realidad es esta: no estamos tan mal, pero debemos decidir para dónde van los dólares que tenemos. Y creemos que esos dólares tienen que ir a facilitar a las pymes el ingreso de insumos que necesitan para seguir creciendo. Los dólares no alcanzan para todos. En este proceso de crecimiento que debemos cuidar, se toman medidas antipáticas", añadió.

Por otra parte, Gabriela Cerruti habló sobre el peligro del ingreso de la variante ómicron a la Argentina, y si bien dejó en claro que el Gobierno no impondrá nuevas restricciones, manifestó que puede pasar "cualquier cosa" en caso que la situación se agrave: "Por el momento no estamos en una situación de riesgo para tomar una medida extrema, pero estamos controlando el tema. No quiero decir nada que no vaya a suceder ni quiero ser alarmista, pero estamos día a día viendo los procesos cómo se están llevando adelante".

En el cierre de la entrevista, la vocera fue consultada sobre las declaraciones de Juan Grabois, quien había dicho que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya no representaba el liderazgo del futuro. "Cristina es un liderazgo histórico en la Argentina y lo seguirá siendo históricamente. Es una líder política del futuro, sin ninguna duda", refutó.

Además, Cerruti tuvo que elegir entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández sobre quién comunica mejor: "Yo creo que comunica mejor Alberto", respondió.