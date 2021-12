Sergio Berni volvió a disparar munición gruesa contra Alberto Fernández

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a sorprender con sus polémicas declaraciones sobre el Frente de Todos y sus duras críticas contra el presidente Alberto Fernández.

"No sé cuánto tiempo más van a aguantar a un ministro que discrepa públicamente con el Presidente de la Nación. A mí la gestión me apasiona. Yo me voy a quedar hasta que me echen", aseguró Berni en diálogo con Infobae.

"Alberto Fernández no tiene representatividad territorial ni fuerza partidaria para tomar una decisión por el Frente de Todos", sostuvo el funcionario, y añadió: "Este gobierno no sólo dilapidó 5 millones de votos, sino que dilapidó su credibilidad".

"Tengo cuarenta años de experiencia en materia de seguridad. El problema es la política. Mire yo no me callo nada. Como ya le dije, critico públicamente al Presidente cuando lo tengo que criticar, y eso no lo hace ningún ministro. Yo soy kirchnerista, pero cuando la política se aleja de los dirigentes no me siento cómodo", agregó Berni.

"Las elecciones internas son para disputar candidaturas dentro de un mismo espacio. A mí, y a otros compañeros, me prohibieron competir en las PASO con una lista propia. Eso me molestó y lo digo. Esa es una de las razones por la cual estoy alejado de Cristina Kirchner", aseguró el ministro bonaerense.

"Por más que me pregunten si voy a renunciar, voy a seguir diciendo que me quedo en el cargo hasta que me echen. No sé cuánto más van a aguantar mis diferencias con Alberto Fernández", completó Berni.

Y cerró: "Hoy la política está gobernando la coyuntura. Para que podamos salir adelante como sociedad hay que hacer cambios profundos, y no solo en la policía, que también los necesita y los vamos a hacer. Hay que recuperar muchos valores. Hay que mejorar en educación. Es una larga charla que los argentinos nos tenemos que dar si queremos mejorar".