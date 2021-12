La imperdonable confesión de Sergio Berni, tras el crimen de Luciano Olivera

"Necesitamos una policía más profesional", sentenció el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, en entrevista con La Nación +. La nota giraba en torno a los hechos ocurridos el último viernes en Miramar, donde un policía disparó a un joven de 16 años y acabó matándolo.

El asesinato de Luciano Olivera, que movilizó a la sociedad de Miramar, obligó Berni a tomar cartas en el asunto. Por un lado, debió hacerse cargo de lo ocurrido y desplazó al jefe de la policía de su cargo. Explicó por qué esta decisión era su responsabilidad. "Un ministro siempre tiene que asumir la responsabilidad de lo que sucede en su cartera", dijo y añadió: "Lo que sucedió el viernes fue un hecho desgraciado. Deja en claro algo que venimos pregonando: necesitamos una policía mucho más profesional. Para esos se requería un plan de profesionalización que empezamos a llevar adelante ni bien la pandemia lo permitió".

Aprovechó la entrevista para referirse a la falta de preparación de muchos de los oficiales que integran la fuerza: 90 mil en la provincia y cerca de un 40% en el Conurbano bonaerense. Se refirió a las inversiones que se están haciendo en insumos -desde equipo personal hasta patrulleros- y se refirió específicamente a la formación de los miembros de la fuerza.

Utilizó como ejemplo al policía que asesinó a Luciano Olivera. "No estaba mal entrenado sino poco entrenado. No olvidemos que es un policía que salió a la calle hace 4 años y en aquella época tenían sólo 4 o 5 meses de preparación", afirmó. Y enseguida hizo una confesión que pasó inadvertida para algunos pero que muchos no le perdonaron: "Es como un médico: yo fui 6 años a la facultad, me recibí, me dieron un título, me dijeron doctor y cuando fui al hospital no sabía ni donde poner el estetoscopio. Porque uno en la universidad, como en la escuela policial adquiere la teoría, la formación doctrinaria. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica", afirmó Sergio Berni.

El actual ministro de seguridad de la provincia es médico cirujano y realizó su residencia en el Ejército Argentino, donde hizo carrera hasta alcanzar el grado de teniente coronel. Fue pasado a retiro en 2016. Además de su título en medicina y su trayectoria militar, Berni se recibió de abogado y se destacó en disciplinas como karate y alpinismo; es especialista en táctica y estrategia y rescatista profesional, entre otras artes.