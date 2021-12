La insólita defensa del policía que asesinó a Luciano Olivera

El abogado del policía acusado de asesinar de un disparo en el pecho al adolescente Luciano Olivera el pasado viernes en la localidad de Miramar aseguró hoy que al efectivo “se le escapó el tiro” y que en ningún momento “le apuntó” con su arma reglamentaria a la víctima.



Lautaro Reúsa, abogado defensor de Maximiliano González (25), el policía bonaerense detenido acusado de matar de un disparo a Olivera (16), dijo que su cliente le refirió que “nunca le apuntó con su arma” al adolescente.



“Él (por González) refiere en todo momento que nunca apuntó con su arma; sí que la llevaba montada, pero que no apuntó hacia el cuerpo de Luciano”, indicó.



El letrado dijo al canal Todo Noticias que recién el sábado pudo ponerse en contacto con su defendido y que aún no declaró porque hay pruebas y elementos que no fueron por el momento incluidos en la causa que lleva adelante la fiscal Ana Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar.





“Hasta el momento están las primeras diligencias realizadas por la Policía Federal (PFA), que eran las pruebas testimoniales. Faltaban la planimetría del lugar y el informe preliminar de autopsia, elementos que consideramos importantes”, aseguró. Si bien el informe definitivo de la autopsia aún no fue realizado, la fiscal aseguró que Luciano sufrió una "muerte inmediata" a causa de "shock hipovolémico", debido al disparo recibido.



A partir de la información transmitida por la médica de la Asesoría Pericial que llevó adelante el estudio forense, Caro precisó que "hay un orificio de entrada en el área del corazón" y que "específicamente la bala le perforó el corazón y el pulmón derecho en la parte inferior".



"También le causó una lesión hepática que es la que produce la muerte de manera instantánea, y después sale el disparo a la altura de la espalda", señaló la fiscal.



El asesinato de Olivera fue cometido la madrugada del viernes último, cuando un patrullero con cuatro efectivos a bordo quiso identificar presuntamente al adolescente que se trasladaba a bordo de una moto Yamaha YBR 125 roja. En circunstancias que aún son materia de investigación, efectivos que iban en otro móvil se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de descender de esa unidad, González le efectuó un disparo con su arma reglamentaria.





“Entendemos que Luciano siempre estuvo en la moto y avanza hacia el móvil policial. De las testimoniales no surge un forcejeo, sí que unos efectivos manifiestan que se le escapó el tiro”, aseguró Reúsa, y agregó que “dos efectivos tienen heridas en una pierna, uno de ellos es González, que corresponderían con un golpe con la moto”.



Por último, el abogado recordó que su defendido “se encontraba en otro móvil” que asistió al llamado de otra unidad policial. González está imputado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la condición de policía", que prevé una pena de prisión perpetua.