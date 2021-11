El insólito halago de Javier Milei a Cristina Fernández de Kirchner

El diputado electo Javier Milei sorprendió a propios y extraños al darle la razón a Cristina Fernández de Kirchner en uno de los pasajes de la carta que publicó este fin de semana en su página web, aunque inmediatamente comparó a la vicepresidenta con un "escorpión" por "ocupar" el poder que dejó vacío Alberto Fernández.

Se trata del párrafo en el cual Cristina Fernández de Kirchner hace alusión al grado de responsabilidad de Alberto Fernández en la gestión del gobierno nacional, particularmente en lo referido a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional: "La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina".

En una entrevista al programa La Cornisa, del canal LN+, Javier Milei se mostró de acuerdo en esas palabras: "Cristina tiene razón en eso. Este es un sistema hiperpresidencialista, donde el presidente tiene la lapicera. El poder es algo que está y se ejerce. Si el señor Alberto Fernández no tiene la suficiente fuerza o el suficiente coraje para ejercer el poder que le dio el voto popular, el poder lo ocupa alguien más".

De todos modos, el economista libertario que asumirá una banca el próximo 10 de diciembre calificó a Cristina Fernández de Kirchner "como el escorpión que está ocupando el poder".

Asimismo, Javier Milei habló sobre las causas de corrupción que pesan sobre funcionarios y exfuncionarios del kirchnerismo y las vinculó a "la existencia del Estado" mismo: "El sector privado no puede comprar favores que los políticos ladrones no tienen para vender. También hay corrupción entre privados, pero el proceso de mercado lo limpia. En el sector público, en cambio, como se financia con una fuente compulsiva de ingresos, dicho proceso de limpieza no toma lugar y además el Estado te puede quebrar si quiere. La corrupción existe porque existe el Estado".

Por otro lado, el líder de La Libertad Avanza alertó sobre la falta de reservas internacionales en el Banco Central: "Si a los 42.000 millones de dólares que informa el BCRA le restás el swap con China, los encajes de los bancos, la posición con el Banco de Basilea y los nuevos derechos especiales de giro (DEG) del FMI, hay solo 3.000 millones de dólares. Y sucede que la posición de oro es justamente de 3.000 millones de dólares. Cuando te querés dar cuenta, hay cero reservas".

También reiteró su rechazo a las medidas orientadas a sostener y ampliar el cepo cambiario, como la decisión de suspender las compras en cuotas de pasajes, hoteles y gastos cotizados en dólares, y calificó los argumentos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como una "aberración": "El Gobierno te obliga con un precio absolutamente disparado a liquidar los dólares, y después dispone cómo usarlos. Lo que implica ir contra la libertad", indicó.