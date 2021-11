El radicalismo salió al cruce de los dichos de Rafael Bielsa

Las declaraciones del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre José Antonio Kast, el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones realizadas ayer en el país vecino, siguen generando repercusiones de todo tipo.

Primero fue el propio Gobierno chileno el que publicó un furioso comunicado asegurando que las declaraciones de Bielsa son una "intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile".

Eso obligó al propio Gobierno argentino a desligarse de las palabras de Bielsa, quien catalogó a Kast de "antiargentino" y "xenófobo".

Ahora fueron los legisladores radicales Alfredo Cornejo y Mario Negri los que criticaron a Bielsa a través de las redes sociales. "Cuando se denuncian las violaciones a los DD.HH en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior", expresó el legislador mendocino Alfredo Cornejo.

Por su parte, el radical cordobés Mario Negri lanzó: "El embajador en Chile actúa como un neófito, parece mentira que fue Canciller. El kirchnerismo tuvo que bancarlo en la Comisión de Relaciones Exteriores por su defensa de Jones Huala. Ahora se fue de lengua al hablar del proceso electoral del país al que ha sido enviado".