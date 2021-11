El Gobierno espera un guiño de Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en un acuerdo clave

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre la importancia lo que opinan los mercados de los resultados de las elecciones legislativas y del rol que tendrá Cristina Fernández de Kirchner en uno de los temas que más preocupan a Alberto Fernández.

Según Burgueño, el resultado electoral es lo que los mercados esperaban. Y luego aclaró que por mercados hay que entender que nos referimos al sistema financiero, al círculo rojo. "En primer lugar, querían una derrota, que el Gobierno perdiera las elecciones, con la esperanza de congelar cualquier posibilidad de radicalización", comentó.

Para el economista aquello, "claramente se consiguió, así que por ese lado los mercados están tranquilos". Pero además, "si bien querían que haya un presidente derrotado no buscaban que fuese al punto que haga estallar la coalición gobernante y nos lleve a una situación de alarma institucional. Como son cosas que no van a pasar, ni las mencionaremos, pero tienen que ver con la inestabilidad en el cargo de Alberto Fernández. Esto no pasó porque la derrota no fue tan amplia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires".

Hasta aquí, las legislativas le dieron buenas noticias al sistema financiero. Sin embargo, "hay ciertas dudas por la manera en la que el Gobierno tomó la derrota: temen que el Gobierno tome la derrota como un triunfo y crea que tiene el poder como para hacer radicalizaciones".

"Por eso en cualquier otra circunstancia ayer no hubiera sido un día de euforia pero sí muy positivo en los mercados, pero no lo fue. Cayó el blue, es cierto, perforó los 200 pesos para abajo y hubo una recuperación de los bonos pero no mucho más", indicó Burgueño.

De todos modos, el especialista dijo que estos movimientos financieros deben analizarse luego de transcurrida toda la primera semana post elecciones.

¿Cristina Kirchner le dirá que sí al acuerdo con el FMI?

Pero además de esta incertidumbre en los mercados, surge otra aún más importante: "Aún no sabemos qué opina el kirchnerismo sobre el llamado de Alberto Fernández para discutir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que van a ir a la marcha mañana, La Cámpora -que es Cristina Fernández de Kirchner- envió la señal de que el miércoles van a salir a respaldar al Gobierno, pero no sé si dicho respaldo es también un sí al acuerdo", dijo Burgueño.

En base a esto, el economista dijo que de una vez por todas, lo que los mercados y todos los argentinos necesitan saber es si el kirchnerismo apoya o no el acuerdo con el FMI. Básicamente, dijo que "lo único que hace falta es saber qué opina Cristina Fernández de Kirchner en todo esto. Porque pueden ir a la marcha pero aún no sabemos si el contenido del acuerdo, que inevitablemente será duro, tiene el aval o no de la ex presidente, sobre todo en los aspectos difíciles".

Entre ese contenido duro, Burgueño señaló los subsidios a las tarifas, tema sobre el cual "Martín Guzmán quiere avanzar, si no es en 2022 será en 2023. Pero es necesario saber qué opina Cristina Fernández de Kirchner, siendo que la última vez que se trató ese asunto el ministro de economía casi termina renunciando", concluyó.