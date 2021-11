Cambio: exigirían la RTO, pero con aprobación condicional para los vehículos con problemas

Todo puede cambiar. Y es lo que pasa con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza. Ahora el Gobierno analiza exigir la revisión y entregar obleas provisorias para los vehículos que tengan alguna falla que no sea estructural. Es decir: desde enero sería obligatorio el requisito de pasar por los talleres, pero habría una condicionalidad para aprobar o no.

El gobernador Rodolfo Suarez había dicho que analizaban la suspensión de la exigencia debido a los problemas que hay para conseguir repuestos para los vehículos. La idea es que no se podía exigir algo imposible de cumplir. Pero ahora recalcularon y podrían ejecutar esa opción intermedia. Antes, la Nación debería aprobar el método, pues es la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien regula el tema.

En realidad la ley y la reglamentación de la provincia ya existe una categoría condicional para los vehículos que tienen algún problema. En ese caso, según las normas, el propietario tiene un plazo de 60 días para solucionar los problemas hallados.

La exigibilidad de la RTO se fue prorrogando. Primero iba a ser desde enero de 2020. Luego se postergó a marzo de este año. Y la última prórroga vence en diciembre: desde enero del 2022 será obligatorio. La aplicación de multas no se suspendería, pero no se aplicaría a quien tiene oblea provisora. Es decir, todos los vehículos incluidos en la ley deberían pasar por la revisión. Solo se exceptuaría de la reparación inmediata por falta de materiales como cubiertas. No se aprobaría ni de manera condicional a los vehículos que tengan fallas estructurales o en sistemas sensibles, como los frenos.

Suarez había dicho que analizaban postergar la exigencia de tener la RTO.

Desde el Gobierno confirmaron a MDZ el nuevo plan. "Estamos trabajando en una oblea provisoria para el caso en que los problemas se deban a faltantes de repuestos; con un plazo para poder arreglar el vehículo o cambiar los neumáticos por ejemplo", explicaron. "Ese plazo se puede extender en caso que la situación no se regularice", agregaron desde el Ejecutivo.

En el mismo sentido, confirmaron que pedirán esa excepción a la Nación, junto con otros cambios. "También hemos pedido que permitan verificar a los vehículos adaptados para el campo y para 4x4 con elementos que estén habilitados por INTI", aclararon. En ese caso tomaron el reclamo de usuarios de 4x4 y vehículos adaptados que, según las normas nuevas, no podrían pasar la revisión por la alteración a las características de fábrica.

Detalles

La exigibilidad de la RTO no se frena, como había sugerido Suarez. Una vez realizado el chequeo, los talleres pueden entregar tres resultados: Aprobado, Condicionado o Rechazado. Para quienes queden en el estatus intermedio, la norma hoy dice que el permiso "será válido para circular solo por 60 días hábiles inmediatos a su emisión" y solo se podrá dar una vez.

Todos los vehículos deben realizar la revisión, salvo los cero kilómetro. En ese caso tienen una "amnistía" de dos o tres años según el tipo.

En la RTO se chequean los sistemas fundamentales divididos en 15 ítems: