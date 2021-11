Rodolfo Suarez confirmó que analiza postergar la Verificación Técnica Obligatoria

El gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez, visitó los estudios de MDZ Radio y desde allí contó que están analizando postergar la Revisión Técnica Obligatoria Vehicular (RTO). La decisión final se conocería después del próximo domingo, cuando se realicen las elecciones legislativas generales.

La RTO fue un tema polémico en la provincia de Mendoza. Uno de los que impulsó los cuestionamientos fue el diputado provincial Mario Vadillo, y el partido Verde en general, desde donde se cuestionó su implementación en este contexto económico del país.

Justamente por eso, Suarez dijo: "Estoy analizando postergar la RTO porque la gente no puede comprar cubiertas y cuesta conseguir repuestos, por ejemplo". No confirmó que la decisión esté tomada, sino que "vamos a esperar al 14 (día de las elecciones generales)".

De todos modos, el gobernador de Mendoza dijo que "la RTO existe en todo el país, salvo en 2 provincias". Pero, "yo escucho a la gente y si un vecino me dice: 'no tengo dónde conseguir las cubiertas y un taller me pide una locura', no es más que sentido común".