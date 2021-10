Diego Brancatelli estalló por el control de precios y no lo perdonaron

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli sorprendió a todos al brindar detalles sobre las complicaciones que están teniendo las pymes para cumplir con la medida de precios congelados dispuesta por el Gobierno.

El periodista K es dueño de un supermercado en la localidad bonaerense de Caseros y habló sobre los inconvenientes que están teniendo para poder cumplir con la medida del Gobierno, que dispuso el congelamiento de más de 1.400 productos durante tres meses.

"Hoy estoy muy enojado", arrancó su descargo el periodista en Intratables. Luego Brancatelli explicó que está de acuerdo con "cuidarle el bolsillo a la gente", pero aclaró: "Fíjense lo que nos pasa a las pymes: una gaseosa cola -la más conocida del mundo-, de 2 litros y cuarto, según el listado oficial del Gobierno, debe valer al público como máximo 199 pesos. Hoy llegó el camión mayorista, ¿y cuántos nos costó? 208 pesos".

uD83DuDDE3?Diego Brancatelli, dueño de supermercado, denunció la inviabilidad del congelamiento de precios.



uD83DuDC49uD83CuDFFBHace unos días, se había quejado del costo de las cargas sociales y admitió que no le va bien con su negocio. pic.twitter.com/ZsNsntAg5k — Finanzas Argy ? (@FinanzasArgy) October 28, 2021

"Es más caro lo que se la venden a los comercios que lo que es el precio máximo. Para respetar el precio máximo tengo que vender la gaseosa más barata de lo que me la venden a mí", se quejó Brancatelli.

Luego Brancatelli contó que algunas empresas venden solo parte de sus productos porque no están de acuerdo con el congelamiento. "No envían los precios porque no van a vender hasta que finalice el congelamiento", sostuvo el periodista K.

Brancatelli contó las dificultades que tiene para cumplir con el congelamiento de precios.

"Si me vienen a reclamar, les digo que vayan a decirle a la empresa (mayorista) que me venda más barato", se quejó Brancatelli, quien explicó que tiene que optar por no vender (desabastecimiento) o por no respetar los precios congelados.

Brancatelli rápidamente se convirtió en tendencia y los usuarios de redes sociales no tardaron en burlarse del periodista con numerosos memes e ironías.