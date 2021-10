Grabois se arrepintió de criticar a Cristina Fernández de Kirchner y culpó a los medios

Menos de 24 horas pasaron y Juan Grabois salió a pedir perdón por haber puesto en tela de juicio el origen del patrimonio de la familia Kirchner. Ayer en Radio Con Vos el referente social había asegurado que le hace "ruido" el dinero que tiene la familia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y había reconocido que ella tiene "los usos y costumbres de la burguesía argentina". Pero este martes pidió disculpas y dijo que su respuesta fue "torpe e imprudente".

El referente de movimientos sociales pidió disculpas a Cristina y Máximo Kirchner y culpó a los medios de darle una sobredimensión a sus palabras dejando fuera de los titulares otros temas que tocó en la entrevista como la defensa al control de precios. “Nada de eso quedó reflejado en los cinco principales portales opositores que reprodujeron un extracto de la entrevista en Radio con Vos. Solo una cosa publicaron: la respuesta torpe e imprudente a la pregunta de un columnista”, lamentó.

"Quise dar mi opinión sobre deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Nada de eso quedó reflejado en los principales portales. Entrecomillaron una frase que no dije para dañar a Cristina y Máximo", disparó en las redes sociales y compartió una columna de opinión.

Hoy quise dar mi opinión sobre deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Nada de eso quedó reflejado en los principales portales. Entrecomillaron una frase que no dije para dañar a Cristina y Máximo. Mi descargo: https://t.co/B5UEHKsZhM — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 25, 2021

"Hace dos meses no hago declaraciones públicas porque el sistema mediático (casi) siempre te caga. No te deja trasmitir lo que querés trasmitir y te hace decir lo que no querés decir", agregó Grabois.

"Como sea, mi respuesta se usó para dañar -otra vez sopa- a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social", subrayó pidiendo disculpas al diputado nacional y la vicepresidenta.

Por último, en relación a la frase de que le hace "ruido" el patrimonio de los Kirchner, dio vuelta la expresión y apuntó contra los medios. "Me hace mucho ruido la mala leche de la prensa que recorta, desdibuja, tergiversa cualquier declaración para hacer ruido y hacer daño. Me hacen mucho ruido estos fiscales de la moralidad pública a los que nunca les hace ruido su propia conducta ni la de sus empleadores o auspiciantes", aseveró.