Juan Grabois le pegó al kirchnerismo donde más le duele

El referente de movimientos sociales Juan Grabois defendió el congelamiento de precios pero cargó contra la fortuna de los dirigentes políticos. En concreto, se refirió al enorme patrimonio de la familia Kirchner y dejó claro que "le hace ruido".

Para Grabois es llamativo que a las bases del kirchnerismo no les llame la atención el patrimonio de 400 millones de pesos de Máximo Kirchner o las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. "A mí me hace ruido, a la base no. Creo que la regeneración de la política necesita de un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida", aseveró.

Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Radio Con Vos el dirigente social aseguró que la vicepresidenta tiene "los usos y costumbres de la burguesía argentina" y dejó claro que en parte eso representa el divorcio que existe entre la sociedad y la política.

"Este tema no es un tema de la agenda de la gente, que está pensando en tener un techo, trabajo, salud, y no en estas cosas. Es parte del divorcio de la agenda de los políticos con la gente", manifestó.

Respecto a la situación en la que está el país y el resultado del Frente de Todos en las PASO fue claro respecto al diagnóstico. "Nos equivocamos, jugamos un juego de confrontaciones y no de la resolución de los problemas reales de la gente", sostuvo.

En referencia al congelamiento de precios cuestionó las ganancias que tuvieron en el 2020 las grandes productoras de alimentos y defendió la implementación de un control riguroso. "Es una medida temporaria, necesaria que va a funcionar. No es una medida de revolución bolchevique", aseveró.

Para que funcione dijo que es bueno que exista un empoderamiento de la ciudadanía para ver que se cumplan los convenios.