Fernando Iglesias destrozó a Victoria Tolosa Paz y la mandó a estudiar

El diputado nacional Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) cuestionó las polémicas declaraciones de la candidata del oficialismo Victoria Tolosa Paz sobre el intento de un "golpe blando" contra el presidente Alberto Fernández, al asegurar que su discurso es "absurdo", y además le pidió a la dirigente peronista que "estudie un poco la historia argentina".

Durante una entrevista, Victoria Tolosa Paz formuló una teoría preocupante que responsabiliza a la oposición por generar "condiciones adversas" que propician una caída del gobierno de Alberto Fernández: "La oposición política y sus resortes, en momentos electorales, siempre han tendido a que haya una devaluación de nuestra moneda. Arruinar al Gobierno tiene que ver con tensar y generar condiciones muy adversas para que la vida se le complique a muchas personas. Piensan en debilitar y generar un golpe blando en materia económica y comunicacional y en cada una de las que puedan".

Al analizar esas interpretaciones, Fernando Iglesias lo consideró "un discurso absurdo, porque todos esos elementos que parecen responsables de la decadencia argentina existen en otros países que no son decadentes como Chile y Uruguay", y detalló: "Hay un Poder Judicial y medios de comunicación independientes, hay un FMI que existe para todo el mundo y empresas que ponen precios en sus productos. ¿Qué es lo que no hay en Chile y Uruguay? Un peronismo responsable de la grave decadencia nacional pero que siempre tira la pelota afuera".

En ese sentido, el diputado macrista descartó la idea del peronismo como eje articulador de la gobernabilidad en la Argentina: "A mi no me parece que el peronismo haya organizado el país a partir del 2001, sino que más bien lo desorganizó cuando en el 2001 salieron a saquear con 38% de pobreza y al año siguiente con 57% de pobres y Duhalde como presidente no salieron a saquear supermercados".

Fernando Iglesias es uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio más críticos del peronismo.

Haciendo responsable de las declaraciones de Victoria Tolosa Paz a la propia Cristina Fernández de Kirchner, Iglesias desafió a la vicepresidenta: "Si Cristina quiere hablar de devaluaciones forzadas por la oposición y de golpes blandos, estoy de acuerdo. Le recuerdo sus declaraciones del 27 de diciembre de 2013 por cadena nacional, diciendo que existía un manual peronista de saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos que se aplicó con (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa".

"Le pido a la querida Victoria Tolosa Paz que le pegue un vistazo a esas declaraciones y estudie un poco la historia argentina para ver de qué hablamos", espetó Iglesias contra la dirigente oficialista platense en el programa Solo una vuelta más, del canal TN.

Por otro lado, Iglesias aseguró que pedirá en Diputados iniciar un juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández: "Yo voy a pedir el juicio político de Aníbal Fernández. Se metió con Nik, con la DAIA y se excusó de tomar cartas en el asunto en la provincia de Río Negro respecto a los ataques terroristas"