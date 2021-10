Una por una: las razones por las cuales Macri fue llamado a indagatoria

El abogado y padre de uno de los tripulantes del hundido submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, explicó este sábado las razones por las cuales el ex presidente deberá presentarse ante la Justicia. Según el letrado, Mauricio Macri "está bien citado a indagatoria". Además sumó que "lo que más lo complican son papers dirigidos a él", en la causa que investiga un espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento de la nave, en 2017.



"En el caso del espionaje ilegal que hemos sufrido los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la prueba que obra en el expediente es contundente, y lo que más lo complica al expresidente Macri son los papers que están dirigidos a él", afirmó Tagliapietra en diálogo con radio Mitre.





El expresidente Macri fue citado el viernes a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, el 15 de noviembre de 2017.



La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el 7 de octubre, a las 11, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.



"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.



Macri se encuentra esta semana en Miami, donde el miércoles presentó su libro "Primer Tiempo" y participó de una conferencia en la Florida International University.



Esta mañana, Tagliapietra, aseguró que Macri "está bien citado a indagatoria, es más, debió haber sido citado antes, pero ahora el trabajo del juez Bava ha hecho una tarea impecable desgranando toda la cadena de responsabilidades".



En ese sentido, el letrado subrayó que "Macri va a tener que dar cuenta, y él puede decir dos cosas: obviamente, puede negarse a declarar, o puede decir que no dio ninguna orden de que nos espíen ilegalmente, pero va a tener que explicar cómo no sabía el origen de esos papers que recibió".





En ese marco, Tagliapietra señaló que "la prueba de que fuimos espiados es contundente en el expediente porque se encontraron tres discos rígidos en una oficina de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Mar del Plata, donde hay fotografías, videos, seguimientos personales y papers que estos espías dirigían directamente al ex presidente Macri".



"Toda la prueba indica que esto sucedió en el primer semestre del 2018", agregó.



Finalmente, resaltó que lo que más lo "incomoda y molesta es que se sugiera que hay una motivación política o electoral en esta causa, porque a mi me importa bastante poco lo electoral".



"Al ser muy lenta la Justicia, nunca va a haber un momento ideal para hacer una indagatoria o un juicio, porque en nuestro país siempre hay campañas electorales", completó.