Mauricio Macri seguirá en el exterior y pedirá postergar la indagatoria

El expresidente Mauricio Macri continuará con su agenda en el exterior y no regresará al país a pesar de la citación a indagatoria para el próximo 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Macri se encuentra en Miami presentando su libro y desde su entorno indicaron que considera el llamado a indagatoria como parte de la campaña política del Frente de Todos.

El llamado a indagatoria fue dispuesto por el juez de Dolores Martín Bava. Macri ya adelantó de que se pondrá a disposición de la Justicia a pesar de que considera la decisión como parte de la campaña del oficialismo.

Mauricio Macri se mantiene en permanente contacto con sus abogados.

El expresidente está en permanente contacto con sus abogados y aguarda la notificación oficial de la resolución judicial, que aún no le llegó a su domicilio. Macri pedirá una postergación de la indagatoria porque considera que tiene poco tiempo para preparar su defensa porque no vio el expediente.

Según su entorno, Macri no comprende "el apuro" del juez Bava porque él no estaba involucrado originariamente en la causa sino Gustavo Arribas, el ex jefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

Mauricio Macri considera que el llamado a indagatoria es parte de la campaña del Frente de Todos.

El expresidente tiene pensado viajar desde Miami a Qatar para cumplir con tareas vinculadas con su condición de presidente ejecutivo de la FIFA y tiene previsto volver al país dentro de una semana o diez días.

Desde el entorno de Macri cuestionaron el polémico currículum del juez Bava, ya que en su carrera ha recibido muchas críticas por sus fallos. Para el juzgado que ocupa actualmente como subrogante había concursado en 2008 y fue calificado con un 2.

"Le prohíben salir del país a alguien que sabe que está fuera de la Argentina y lo citan para que comparezca, sin tener acceso al expediente, para cuatro días después", se quejaron desde el entorno de Macri.