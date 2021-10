Moyano vaticinó el resultado de las próximas elecciones e hizo un particular pedido a la oposición

El histórico referente y secretario General del gremio Camioneros, Hugo Moyano, brindó una entrevista radial en la que aseguró que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no acatarán la voluntad del FMI de implementar una reforma laboral en Argentina en caso de que lo pidieran.

"Este gobierno, como el de Cristina Fernández de Kirchner, han demostrado que el FMI no decide. A lo mejor le piden una reforma laboral, pero no creo que acepten que se le impongan condiciones porque el peronismo siempre ha sido el que más ha rechazado el intento de meterse en las políticas económicas", dijo a AM 750.

"Lo que quieren modernizar es la esclavitud, quieren quitar derechos y conquistas", señaló sobre JxC.

Además, dijo que la oposición (por Cambiemos o Juntos por el Cambio) intenta "modernizar la esclavitud" en el país. "La oposición habla de la modernización, pero lo que quieren modernizar es la esclavitud. Quieren quitar derechos y conquistas y todo lo que protege al trabajador, pero no lo van a lograr", sostuvo al respecto.

Hugo Moyano dice estar seguro de que el Frente de Todos dará vuelta los resultados de las PASO

Por otra parte, se mostró seguro respecto de las elecciones generales de noviembre y señaló que el Frente de Todos dará vuelta los resultados y consolidará su gobierno con un mayoría en el Congreso.

Para terminar, se refirió a los incidentes en Independiente y deslizó la posibilidad de que estuvieran organizados previamente. "No fueron casualidad y estuvieron armados", aseveró. Por último, retomó sus críticas a Juntos y dijo que "responsabilizan de todos los males a quienes generan la riqueza en el país, que son los trabajadores. ¿Por qué no se eliminan el sueldo ellos?", finalizó.