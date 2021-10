La suerte ya está echada, la confesión de todo el Frente de Todos

"Ya está. A partir del 15 de noviembre es con Todos, con Todos", especifica un ministro de los que más está padeciendo este proceso, pero que a la vez sostiene que lo que viene "seguramente será mejor". Es el mismo que, desde el primer día posterior a las PASO, firmaba el mismo resultado para noviembre próximo.

Otro referente oficialista, piensa que "el Frente de Todos no existe más. No sé lo que será en el futuro, pero lo que conocimos como frente, su forma de resolver los conflictos y hasta la mesa colegiada o única con Cristina Fernández de Kirchner ya no está más".

En el más estricto off, un legislador oficialista de la provincia de Buenos Aires todavía no entiende cómo el gobernador Axel Kicillof no acuerda con la oposición antes de las elecciones para dirimir las cuestiones pendientes. "Después, ellos pueden hacer lo que quieran y tienen razón", se quejó.

Durante un encuentro entre algunos intendentes de Juntos y Martin Insaurralde, el jefe de Gabinete provincial escuchó las quejas y hasta compartió muchas de las observaciones opositoras. Por lo pronto, consiguió que el jueves se trate la designación de Alejandro Formento como director del Banco Provincia, que ya no podía seguir funcionando sin directorio. Al asumir Jorge Taiana como ministro, la ex funcionaria Alejandra Di Tulio asumió como senadora nacional y la entidad no podía resolver sobre innumerables temas cotidianos.

Pero la asunción de Formento tendrá como validez sólo dos meses, hasta el 10 de diciembre, fecha límite en la que todo volverá a ser discutido. Lo más importante para Juntos es la designación de tres directores que le corresponden en la administración del Banco además de los nombramientos en los organismos de control que jamás quiso aprobar Kicillof.

El gobernador especuló hasta septiembre que, una elección similar a la de 2019, reacomodaría la composición legislativa. Hasta ahora el Frente de Todos tiene la primera minoría en Diputados pero la oposición posee la mayoría en el Senado. Esto no podrá revertirse en noviembre y muchos pronostican un resultado similar o peor a las PASO de septiembre.

Mientras esto sucede en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, lo trascendente será la resolución del futuro que tengan entre manos Juan Manzur, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Alberto Fernández, como publicó MDZ, está más cómodo con su futuro rol de padre que pensando en un segundo mandato mientras que la vicepresidente está viendo, cada vez con más nitidez, que necesita de cartas, gritos y discursos para mover algo el amperímetro de la toma de decisiones.

Su relación con Manzur está atravesando un buen momento. Y con la dupla que componen su hijo con Massa nunca se sabe, aunque ella termina haciendo lo que ambos reclaman siempre con antelación. Por eso es imprescindible que las nuevas tres M, Máximo, Massa y Manzur, tengan en claro que la última gran bala que les queda, la de la convocatoria para un diálogo político que encuentre coincidencias básicas, sea coordinada y sin operaciones que la lleven al fracaso.

Hace un mes, cuando reflexionaba sobre si había hecho bien o mal el haber aceptado el duodécimo lugar en la lista de diputados nacionales, Daniel Arroyo le confesó a un amigo. "A muchos les pareció un demérito, pero la verdad es que lo mío fue lo más pragmático que podía hacer. Porque, acordate, todo lo que suceda en los próximos dos años pasará por el parlamento", le adelantó.

En ese momento no había dicho nada sobre la movida anunciada por Massa sobre la convocatoria a un gran acuerdo que hoy Horacio Rodríguez Larreta, en diálogo con MDZ, negó, aunque también con este medio había declarado, hace una semana, que el país necesita la concordancia del 70% de la clase dirigente. Entre los que quedarían afuera, claro está, se encuentran los sectores más radicalizados del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y los liberales de Javier Milei.

"Con Mauricio Macri todo se puede charlar, igual que con Patricia Bullrich", dijeron en el entorno del Jefe de Gobierno, que sabe, igualmente, que ambos presionarán hasta último momento con sus propias candidaturas y propuestas.

Tan tranquila fue la recorrida de Rodríguez Larreta por José León Suárez, General San Martín, en la mañana de hoy que nadie se percibió que el diputado nacional Leonardo Grosso, vecino del lugar, pasó muy tranquilo por el frente de la actividad realizada en la Plaza Solis. "No podemos tirar piedras si mañana lo tenemos que convocar", dijo uno de sus asesores que también estaba con él.

La hipótesis que hoy analiza el gobierno, con cambios en el futuro gabinete, sería la continuidad de los "albertistas" Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta y Santiago Cafiero. Siguen las dudas y los reproches al trío Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni. Creen que Anibal Fernández volvió a cumplir una etapa pero, lo importante para el conjunto, el lugar y los roles que ocuparán Manzur, Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

"La vicepresidenta debe entender que no puede seguir queriendo hacer lo que no puede. El presidente tendrá un rol más europeo, donde todo recae en el Jefe de Gabinete y Massa, en el parlamento, allanando el camino con conocidos de mucho tiempo como Diego Santilli, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y los radicales", es el deseo de algunos.

Pero estos deseos, que hasta parecen análisis políticos lógicos por los dos años que quedan de gobierno, tienen alrededor viejos fantasmas y rencores del pasado. "Si cuando todo empezó, y la pandemia nos hizo unificar criterios con todos, alguien no quiso que eso siguiera e hizo explotar todo. ¿Qué garantía hay que, en algún momento, el escorpión vuelva a picar a la rana en medio del río?", se preguntó un colaborador que vio todo lo que pasó en estos últimos dieciocho meses.