Gabriela Cerruti reveló por qué la contrataron para ser portavoz de Alberto Fernández

La nueva portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, aseguró hoy que su designación en ese rol responde a la intención del presidente Alberto Fernández de "aumentar la calidad de la comunicación" de la Casa Rosada y destacó que, además, se la eligió por el compromiso de la actual administración "con el feminismo y la igualdad de género".



En diálogo periodistas, Cerruti indicó que tendrá rango ministerial y que responderá directamente al Jefe de Estado: "Voy a ser la portavoz de la Presidencia, esto quiere decir que voy a transmitir las informaciones oficiales del Gobierno, de la Casa Rosada".



En ese sentido, la funcionaria -cuyo nombramiento quedó formalizado hoy con su publicación en el Boletín Oficial- dijo que no sólo se encargará de "los anuncios que vayan a suceder" y de los temas que "importan y preocupan, sino las ideas del Gobierno".



"Buscaremos aportar para que la conversación pública sea sobre los temas que le importan a la gente y no basados en escándalos, denuncias u otras situaciones que convierten al periodismo en otra cosa y no en lo que tiene que ser", añadió.

"Este es un gobierno comprometido con el feminismo y la igualdad de género", señaló.





Respecto de su designación, contó que Fernández la convocó y le comentó "que había pensado que era importante en esta etapa, después de haber escuchado lo que pasó en las elecciones, poder tener una voz oficial, un portavoz para aumentar la calidad de la comunicación, y que fuera una mujer porque es un gobierno comprometido con el feminismo y la igualdad de género".



En ese sentido dijo que su rol, por el hecho de ser mujer, "es algo que no existió nunca en Argentina".

Gracias presidente @alferdez por la confianza. Vamos a trabajar por una comunicación pública democrática y una conversación global acorde a los nuevos tiempos y desafíos. https://t.co/9GBKEIOiNl — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 15, 2021





"Tal vez el último recuerdo que tenemos es el de Nacho (José Ignacio) López o (Juan Pablo) Baylac. En esos casos eran voceros del Presidente. Yo no soy la vocera del presidente, no reemplazo la voz del Presidente, lo que transmito es la información oficial, la postura política del Gobierno en su conjunto", añadió.



Además dijo que estará disponible para que los periodistas puedan "chequear" la información para que aquello que se publique sea cierto y verídico.