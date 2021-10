La fuerte comparación que hizo Beatriz Sarlo al hablar de Alberto Fernández

La intelectual y ensayista Beatriz Sarlo se refirió a las internas dentro del Gobierno nacional y lanzó una dura comparación entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner, sosteniendo que el actual mandatario es "más débil".

“Hay personas que nacemos de segunda línea. Quizás no tenía el tono de personalidad. Yo lo vi funcionando en la jefatura de Gabinete de Néstor Kirchner y ahí no parecía despistado, pero ahí había un dirigente que era Kirchner y estaba seguro cuando se equivocaba o no se equivocaba”, señaló en diálogo con FM Millenium.

Al hablar del difunto exmandatario, Néstor Kirchner, dijo con dureza: “Tenía esa tensión que impone el dirigente que sabe decir ‘esta es la dirección que yo elegí’. Fernández no parece tener esas cualidades, es un presidente más débil porque su personalidad es más débil”.

Néstor Kirchner fue presidente de 2003 a 2007.

En tanto a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo: “Yo creo que ella deseó, al mismo tiempo, que él tuviera mayor presencia y mayor peso y ese mayor peso le viene a molestar inmediatamente porque es una política mezquina y mala respecto a los demás políticos”.

Y añadió: “Cristina está un poco desbordada no solo porque confió en que ella iba a poder dirigir movidas de Alberto Fernández, sino que Alberto Fernández iba a tener más personalidad y mayor pregnancia política. No es que ella lo quisiera, sino que lo necesitaba en ese momento”.

Por otro lado, al mencionar el resultado de las elecciones PASO subrayó que “el Gobierno, sin equivocarse demasiado, pensó que iba a ganar las elecciones por poco, no perderlas por poco. Porque el grueso de sus votantes están en un circuito del Gran Buenos Aires y pensaron que podían manejarlo”.

“No digo que antes lo ciudadanos del común supiesen demasiado sobre política, pero tenían un interés. Ahora paro a la gente en la calle para preguntarles y me dicen que no entienden nada ni les importa, son todos lo mismo”, finalizó.