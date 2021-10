Jaime Durán Barba anticipó el resultado de las elecciones de noviembre

El asesor y consultor político ecuatoriano durante el mandato de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, se refirió al contundente resultado de las elecciones legislativas PASO. Además, se animó a dar un pronóstico sobre lo que sucederá el 14 de noviembre en los comicios generales.

En un principio, el consultor manifestó que las medidas que anunció el Ejecutivo “demuestra la angustia por parte de los dirigentes” y enfatizó: “La angustia no les ayuda. No es que porque uno está angustiado, para hacer cualquier cosa por ganar, saca votos. La gente dice ‘este está loco’”.

En ese sentido señaló que “Ese sector de mujeres numeroso que apoya muy entusiastamente el aborto es una base importante del kirchnerismo, ¿qué sentido tiene ponerle a Juan Manzur de jefe de Gabinete? Es obvio que esas seguidoras se van a enojar porque él no es una persona moderada en el tema, está en el otro extremo. ¿Será que la presencia de Aníbal Fernández en ese Ministerio dé a la gente seguridad? Es contradictorio, no tiene sentido”.

Durán Barba junto al expresidente, Mauricio Macri.

En relación a lo que marcaron las encuestas realizadas en el último tiempo, las cuales no indicaban un gran resultado para Juntos por el Cambio, Durán Barba analizó: “Siempre la oposición en las PASO tuvo menos presencia, el votante de la oposición no es tan militante, las PASO aparecen como una elección medio intranscendente entonces la tasa de abstención de quienes son oposición es muy alta, mayor a la que existe entre peronistas y kirchneristas”.

Y agregó: “Hay municipios de la provincia de Buenos Aires en los que siempre ganó el kirchnerismo ampliamente y esta vez ganó la oposición. Hay provincias del norte del país en las que ellos siempre ganaron y esta vez ganó la oposición. Se distribuyó el triunfo en zonas que no eran propias de la oposición, eso significa que en el electorado de los kirchneristas hay internamente una rebelión”.

Por otro lado, no evitó hace comentarios sobre el estilo de comunicación del candidato a diputado nacional, Javier Milei, "Es más semejante a Luis D'Elía que a un académico liberal", sostuvo.

“Milei es una persona cuya tesis y contenido es liberal, y cuyas actitudes y estilo de comunicación no es liberal, es más semejante a D’Elía que a una académico liberal. La gente en su caso vota por estilo de comunicación y no por contenido. Los votos de Milei no están en Recoleta, están en Lugano. Él le saca votos al kirchnerismo y no a la oposición”, dijo.