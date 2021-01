Julio De Vido criticó con dureza a Alberto Fernández y Píñera en Twitter

El exministro de Planificación, Julio De Vido, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar a Alberto Fernández y a Sebastián Piñera, presidente chileno. El exfuncionario kirchnerista tildó a los presidentes de "impresentables" y "caraduras".

Alberto y Piñera se reunieron en el día de ayer en el Palacio de la Moneda de Chile. De Vido compartió una nota que hacía referencia a que los mandatarios habrían hablado de que "trabajan en una salida política para Venezuela". Esto último despertó la furia del kirchnerista.

"Habría que formar una comisión internacional para que les den una salida política a estos dos que son impresentables, que CARADURAS!!!", fue el mensaje de De Vido en su cuenta de Twitter.

Habría que formar una comisión internacional para que les den una salida política a estos dos que son impresentables, que CARADURAS!!!https://t.co/BZawpJUthJ — Julio De Vido (@JulioDeVido) January 27, 2021

De Vido cuenta con una sentencia confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal por causas de corrupción por la tragedia de Once. El exfuncionario asegura que hay una conspiración contra los gobiernos populares y que el Gobierno debería hacer algo al respecto.

Alberto Fernández, sobre los indultos, dijo: "Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir. Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto: eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí".