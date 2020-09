Suarez criticó un decreto de Alberto Fernández

El gobernador Rodolfo Suarez opinó en contra de un decreto de Alberto Fernández. Se trata del DNU 690, que declaró a las telecomunicaciones (telefonía celular y fija, internet y la televisión paga) como servicio público esencial y congeló las tarifas hasta fin de año.

"Esta medida me produce muchas dudas y a la larga va traer ‘desinversión’ y menos conectividad. Espero que las empresas no se vean desmotivadas a invertir y que no achiquen los servicios”, afirmó el gobernador en una teleconferencia organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham).

El decreto de Fernández ya fue ratificado por el Senado Nacional. “Mendoza tiene una gran oportunidad en cuanto a las industrias del conocimiento por la cantidad de universidades, se dice que el recurso mas importante es el capital humano, pero también lo es la conectividad", señaló Suarez en el encuentro virtual.

En la reunión, se habló de la pospandemia y el gobernador detalló medidas al respecto.

“Tenemos un Gobierno muy activo, con promoción a la actividad privada. Pensando en Portezuelo del Viento, en la explotación de nuestra parte de Vaca Muerta; con la empresa Vale, que estamos a punto de que sea transferida a Mendoza; con el Banco de vino, y adelantándonos a la problemática que nos va a traer la futura cosecha", detalló.

“Tenemos que buscar un organismo más ágil para que todos los productos de Mendoza salgan al mundo y ganar mercados y sostenerlos en el tiempo. Pronto vamos a enviar a la Legislatura un proyecto de una agencia de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo donde van estar incluidos el IDITS, ProMendoza, IDR, IDC y varios organismos centralizados en uno solo moderno para trabajar en el mercado externo”, agregó por otra parte el mandatario.

Resaltó además ante la cámara empresaria: "Estamos pensado en ir hacia la reducción del Estado y de la política para achicar el gasto público, que va de la mano de la reforma de la Constitución que hemos presentado”.