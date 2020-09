Lilita Carrió, filosa: "Habría que detener al Presidente por su abrazo con Moyano"

Elisa Carrió defendió vehementemente al expresidente Mauricio Macri por el allanamiento en su quinta de Los Abrojos, al señalar que deberían "detener" al presidente Alberto Fernández por su "abrazo" con el dirigente sindical Hugo Moyano durante un anterior encuentro en Olivos.

"Si allanan a Macri también vamos a tener que detener al Presidente abrazado con Moyano", sentenció la líder de la Coalición Cívica en conversación con Radio Mitre, haciendo alusión a la polémica foto de Fernández con el mandamás del sindicato de camioneros, y advirtió que en la Argentina “la pandemia es la corrupción y el narcotráfico”.

A su vez, la exdiputada cuestionó la política sanitaria del gobierno nacional frente a la pandemia de coronavirus, que se está extendiendo en buena parte del país, donde existe un “déficit sanitario” severo. “Yo creo en el carnet sanitario porque no podemos cerrar las puertas de las provincias. No funciona el comercio interno ni externo, tenemos que convivir con el coronavirus porque esto no se va a solucionar y después van a venir otras pandemias”, aseveró.

“Cuando uno es dominado por la locura, la sinrazón envuelve a un país. La locura de venganza genera el miedo del otro. Si la locura le gana a la razón entramos en una anarquía de valores, creo que esto está sucediendo. En determinados sectores de la política y la justicia hay miedo a la locura”, cuestionó Carrió haciendo alusión al presidente y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, sin nombrarlos.

Por otro lado, la dirigente opositora criticó la remoción “ilegal” en el Congreso de los tres jueces que investigaron a la actual vicepresidenta en causas por corrupción y aseguró que “el objetivo central es borrar la causa de los Cuadernos”

“Me pregunto si no hay empresarios detrás de esa evidente ausencia del máximo tribunal”, cuestionó la exdiputada y consideró que la Corte Suprema de Justicia “está ausente, en su casa, no se mueve y no se hace cargo”.

Además, Carrió fue consultada por los pronósticos golpistas de Eduardo Duhalde: “El golpe del 2001 lo armó Duhalde con un grupo de radicalismo de la provincia de Buenos Aires, así que de golpe civil él sabe mucho, nosotros estamos por la gobernabilidad".

También señaló con dureza que "la que quiere un auto golpe para ser Perón, es Cristina" Kirchner. "Querer compararse con Perón es otro rasgo de la insensatez del presente”, sentenció.