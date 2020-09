Larreta insistirá con la vuelta de las clases presenciales "al aire libre"

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insistirá ante el Ejecutivo nacional con “una serie de propuestas” para la reanudación de las clases presenciales, lo que podría incluir actividades escolares al aire libre, según adelantó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al anunciar la extensión hasta el 11 de octubre del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Desde el 16 de marzo no hay clases y los chicos, a través de distintas plataformas, están haciendo un esfuerzo enorme para seguir vinculados a la escuela. Pero no hay nada que reemplace la socialización de la actividad escolar. No podemos volver como antes, pero debemos recuperar algún grado de presencialidad”, señaló Larreta durante una conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, el mandatario porteño adelantó que consensuará con las autoridades de los ministerios de Salud y Educación de la Nación propuestas para dictar clases en “lugares abiertos”, en función de grupos prioritarios. “Vamos a tratar de dar clases en lugares abiertos, donde las posibilidades de contagio se reducen para los 6500 chicos que no tienen conectividad, para los que cursan el primer grado, los de quinto año del secundario y los adultos que están cerca de obtener un diploma”, señaló.

Será un nuevo intento del gobierno porteño para lograr que el Ejecutivo nacional le permita reanudar parcialmente las clases presenciales en los establecimientos educativos, lo que no está bien visto por el gabinete del presidente Alberto Fernández, en el marco de las tensiones que viven ambas administraciones en las últimas semanas.

El virus cambió nuestra forma de vivir de un día para el otro. Pero estamos aprendiendo a convivir con él; retomando, poco a poco y con mucho cuidado, actividades cotidianas; y recuperando las libertades que la pandemia restringió en todo el mundo. — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) September 18, 2020

Por otra parte, Rodríguez Larreta anticipó que los locales gastronómicos que no tengan habilitación para atender con mesas al aire libre “podrán tramitarlas a la brevedad y con la aplicación de protocolos”. A su vez, se estudiará la reapertura de las obras de construcción de más de 5000 metros cuadrados, “siempre y cuando las empresas aseguren el traslado de sus trabajadores, que no podrán utilizar el servicio público”.

“Todas estas aperturas son posibles porque el nivel de contagios se mantiene estable. Debemos seguir siendo responsables y mantener los cuidados”, indicó.

Rodríguez Larreta remarcó que pese al conflicto que mantiene con el Gobierno nacional sobre la quita de coparticipación que será destinada a la provincia de Buenos Aires, “seguirá trabajando en conjunto” sobre la cuestión sanitaria con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.