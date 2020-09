Carlos Rodríguez: "Los que gobiernan son montoneros que van por todo"

Carlos Rodríguez, exviceministro de Economía, tuvo duras palabras para describir el gobierno de Alberto Fernández e indicó que "van por todo".

En una entrevista con A24, Rodríguez, manifestó: "Los que gobiernan son montoneros y cuando se sienten atacados y acorralados van por todo".

Y agregó: "Cuando están alzados, cualquier cosa es válida. El presidente cumple órdenes y las cumplirá hasta que no aguante más, y entonces renunciará".

Con respecto a las medidas que tomó el Banco Central, opinó: "Yo no sé porque no dejan flotar al tipo de cambio financiero. No me entra en la cabeza, a menos que sea una imposición del Fondo Monetario Internacional. Son pseudo chavistas estos. No entiendo".