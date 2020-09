Un ultimátum que incluye a Suarez para no volver a fase 1

Rodolfo Suarez lanzó un ultimátum: si no funcionan las medidas de restricción que regirán desde mañana, Mendoza vuelve a fase 1 por al menos 20 días. Pero la conminación también es autorreferencial. El que más pone en juego es el propio Suarez. Por la presión nacional, y también porque se pone a prueba la pericia del Gobierno que conduce para gestionar la crisis.

Hasta hace un mes Mendoza administró la pandemia con la estrategia de contención. Ahora, en la etapa de mitigación, es cuando se ejecuta la política prevista para enfrentar el problema. Hubo 5 meses para prepararse, una ventana temporal que no tuvieron los países del hemisferio norte, por ejemplo. Y la fase aguda de la pandemia tomó al sistema de salud con agobio: personal desgastado, recursos restringidos por la Nación y problemas en los recursos humanos. Es justamente el punto crítico, porque no alcanza la cantidad de especialistas en terapia intensiva. Nuevamente la pandemia pone de relieve las carencias y problemas estructurales del sistema de salud que durante décadas.

"Es la última medida que podemos tomar de flexibilización para mantener esta situación. El siguiente paso es, si no bajamos la curva, es pasar a la situación de ASPO, de aislamiento, suspender las actividades y volver a fase 1", dijo el Gobernador. "La decisión entre salir o no es una decisión entre la vida o la muerte", repitió de manera dramática. Según Suarez, se sumaron 110 camas de terapia intensiva, que hoy no alcanzan y por eso se recurrirá a estrategias alternativas, como el uso de cascos de oxígeno. Además, habilitarán centro alternativos, como el "hospital IMPSA".



Esa empresa tiene un área donde se construyen elementos para reactores nucleares modulares y donde, por las características de esa tecnología, tienen que estar aislados de manera especial. Ahora instalaron 60 camas para pacientes con covid-19. Y de paso sugirió que la "ayuda" de algunos intendentes, como el de Las Heras, no sirve (porque no usarán las camas de los gimnasios). El Notti será hospital familiar y el Carrillo 100% covid, como ya son otros hospitales.

Desde que se decretó el distanciamiento social, el Gobierno de la provincia tiene el control de la estrategia para enfrentar la pandemia. Suarez avanzó con la apertura de las actividades económicas, sabiendo que en paralelo se gesta una crisis social compleja por el impacto de la propia pandemia. "Cada vez que pasa un mes con todo abierto es un mes más donde la economía se movió", dijo la semana pasada. Por eso extiende hasta dónde puede la apertura de actividades.

Pero se agregó un factor político que hiere al gobernador. La presión de la Nación. El presidente Alberto Fernández comenzó una estrategia de exposición de la situación de Mendoza que llegó a un clímax. El jueves pasado lo dijo públicamente en un video y fue más agudo en privado, con advertencia incluida. El "yo te avisé", cala hondo. Suarez enfrentó esa embestida en soledad, pues los custodios políticos que puede tener están en otros temas y hasta pueden ser perjudiciales.

El Gobernador viajó a Buenos Aires y allí, asegura, le "pidió de todo" al Presidente. Suarez ya juega como el Gobierno nacional quería: pedir para tener. Alberto Fernández podría llegar con "respiradores bajo el brazo" el próximo lunes; como un "mesías sanitario" en medio de la crisis. "Quiero que cada uno tome conciencia de la gravedad de esta pandemia, que hay que tenerle miedo", dijo el Gobernador en la conferencia de prensa. Suarez advierte a la población para no volver a fase 1. Pero también la pericia de su Gobierno se pone a prueba.