Suarez, Cornejo y un pacto "de sangre" que se pone a prueba en un momento de máxima tensión

El pacto que se pone a prueba

Rodolfo Suarez está en uno de sus momentos más complejos como gobernador; y eso que le han tocado momentos complejos en solo 9 meses como mandatario. La crisis sanitaria generada por la pandemia pone a prueba la pericia para gestionar, la situación social y económica es crítica. Pero probablemente el principal desafío es cómo administrar las tensiones políticas.

La presión desde la Nación crece y no cesará. Alberto Fernández no disimula: intenta construir a Mendoza como "el contrajemplo" sanitario y busca cerrar todo. A eso se le suma ahogo financiero, en un momento de mayor dependencia. Suarez no es un gobernador que construya políticamente y por eso también tiene dependencia de lealtades juradas. Allí es donde se pone a prueba un pacto "de sangre"; un juramento que se hicieron él y su mentor: Alfredo Cornejo, quien además de ser el presidente de la UCR nacional es el único referente de Cambia Mendoza que tiene poder real. Cornejo era para Suarez un respaldo, pero también es, cada vez más, una figura incómoda. Su rol nacional no ayuda a construir lo que el Gobernador necesita e, incluso, es un problema. Sabido es que desde Casa Rosada castigan a Suarez para que le duela a Cornejo.

En el Gobierno local también hay situaciones incómodas. Las diferencias de estilo entre uno y otro cuestan que cuajen en muchos funcionarios que tuvieron continuidad. Pero también hay intereses encontrados. Pasó en algunos organismos públicos, en ministerios, en la forma de enfocar temas e incluso en la relación con la Nación.

Los dos líderes reconocen también diferencias de criterio. Pero por ahora el pacto se mantiene vigente: "Se juraron que por más diferencias que haya, primero va a estar Mendoza, la continuidad del proyecto político y no hacer daño", explicaron. Cornejo sabe lo dañino que puede ser una ruptura porque lo vivió como protagonista en 2005 cuando Roberto Iglesias y Julio Cobos quebraron la relación y dos años después el radicalismo, partido, perdió la provincia.

Suarez cedió completamente el manejo político. En realidad nunca tuvo aspiraciones de tener ese control. Cornejo mantiene el poder casi en piloto automático porque, sabe, no hay amenazas a la vista.

El Gobernador necesita respaldo y sufre la dependencia nacional de un gobierno que lo castiga. Cornejo busca posicionarse en Buenos Aires y la agresión es el camino para irrumpir en una selva compleja, mientras no pierde de vista el escenario local.

Suarez y Cornejo. Uno de La Consulta, el otro de Eugenio Bustos. Amigos de la juventud. Aliados políticos. Pero con objetivos divergentes. Por ahora, ambos priorizan su pacto.

Un organismo en llamas: crisis en la escuela de policías



El Instituto Universitario de Seguridad Pública (el organismo que capacita a los policías) vive horas tensas. El director general, Alejandro Antón; y el director ejecutivo, Sergio Bruni, no se llevan bien. Tanto que han cruzado denuncias ante la Justicia.

Una directora denunció a Antón por maltrato verbal y, casi a la par, Antón impulsó una contradenuncia a Bruni por destratos hacia otra mujer que trabaja en el instituto. La pelea entre el primero y el segundo sorprende en el Ministerio de Seguridad. El IUSP es una pieza importante de la gestión porque forma y entrena a los policías, pero a su vez tiene independencia del Gobierno, pues es una fundación en la que interviene la UNCuyo. Además, hasta ahora, no hay quejas en Seguridad por su funcionamiento y las disputas internas no afectan la capacitación policial. De hecho, este viernes, el Consejo de Administración (órgano máximo de la fundación) aprobó el plan de acción 2020. Lo que no se sabe es quién seguirá al frente a fin de año, cuando venza el mandato de cinco años de Antón, quien dirige el IUSP desde 2015.

Del casino, al campo; de los medios a la política

Algunos integrantes del Grupo Vila han diversificado su alcance. La sorpresa la dio Alfredo Vila, quien dentro de ese sector manejaba el negocio del juego (tiene la concesión del Casino Central). Del negocio de los tragamonedas, pasó al campo; particularmente a la ganadería en el Este mendocino (tiene campos en Santa Rosa, donde supo compartir negocios con un dirigente radical). Y ahora desde allí busca tener proyección política. Vila se lanzó como candidato en una lista que pelea el poder en la Sociedad Rural Argentina. Es candidato a vocal de esa organización por el distrito 12. Alfredo Vila es parte de la agrupación Compromiso Federal que lleva como cabezas de lista a Nicolás Pino y Marcos Pereda. Como parte de su campaña electoral, Vila estuvo reunido con el ministro Enrique Vaquié.

Hoy nos reunimos junto al Ministro de Economía @evaquie para presentar varios asuntos que se necesitan atender. El gobierno entiende que debe generar condiciones de incentivo para la actividad agropecuaria en la micro región del este. pic.twitter.com/sgwHvZ5Yad — Alfredo Vila (@AlfredoVilaMCF) August 25, 2020

Soy Alfredo Vila y hace 20 años que soy productor agropecuario. En estas elecciones me postulo como Candidato a uD835uDC15uD835uDC28uD835uDC1CuD835uDC1AuD835uDC25 uD835uDC13uD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC2EuD835uDC25uD835uDC1AuD835uDC2B en el uD835uDC03uD835uDC22uD835uDC2CuD835uDC2DuD835uDC2BuD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC28 uD835uDFCFuD835uDFD0 por el uD835uDC0CuD835uDC28uD835uDC2FuD835uDC22uD835uDC26uD835uDC22uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC28 uD835uDC02uD835uDC28uD835uDC26uD835uDC29uD835uDC2BuD835uDC28uD835uDC26uD835uDC22uD835uDC2CuD835uDC28 uD835uDC05uD835uDC1EuD835uDC1DuD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC25 para la Sociedad Rural Argentina.?? pic.twitter.com/SixfspQQCe — Alfredo Vila (@AlfredoVilaMCF) August 25, 2020

Proyecto de reforma constitucional: lo que falta y las propuestas que no reducen el gasto público





Es cierto que la Constitución de Mendoza requiere reformas que la adecuen luego de más de un siglo, sin alterar las normas sabias que son resistentes al paso del tiempo. La reforma política y la conversión y reafirmación de instituciones republicanas modernas y eficientes que sirvan al pueblo son necesarias e inevitables de abordar.

En este proyecto se podría haber avanzado más e incluso evitar alguna propuesta que termina siendo, en cuanto a reducción del gasto público, claramente contradictoria. Puede aparecer como la cláusula Parrilli de la reforma judicial penal: una propuesta cazabobos. La inclusión del balotaje en la elección del gobernador termina licuando la reducción del gasto público prevista con la instalación del sistema unicameral en el Poder Legislativo. Por ello ambas propuestas terminan siendo neutras para eficientizar y disminuir el gasto público.

También debería plantearse la regionalización para concentrar el número de comunas, disminuyendo la excesiva cantidad de gastos burocráticos innecesarios e ineficientes actuales. Santa Rosa y La Paz , como ejemplo, podrían ser una sola comuna; el departamento del Este, con un solo Concejo Deliberante y muchos menos recursos humanos , inmuebles, vehículos y costos fijos permanentes. Se deben aportar ideas Innovadoras e indispensables para conseguir un Estado Útil , al servicio de los ciudadanos y con un costo susceptible de ser solventado por la economía provincial, sin déficit ni recurrir a créditos para gastos corrientes.

"Alguien me traicionará

La pelea en Protectora parece haber tomado ribetes místicos, ya que Mario Vadillo sumó un meme religioso al enfrentamiento con José Ramón. Fue un ataque público pero no tan público: el abogado publicó en su cuenta de WhatsApp un meme con la imagen de la última cena del pintor danés Carl Bloch. "Alguien me traicionará", dice el meme. Jesús es, según se remarca, el pueblo mendocino. Judas es Ramón. Sutileza 0.

La familia judicial crece

MDZ pudo acceder a la nómina completa de los ordenanzas que se nombraron en el Poder Judicial en los últimos ocho años. No sólo llama la atención que muchos de ellos nunca se desempeñaron como ordenanzas y que tienen tareas administrativas desde el primer día. Sucede que lo más llamativo es que los apellidos que figuran en la lista coinciden con los de altos funcionarios judiciales. Incluso, con los de algunos jueces de la Suprema Corte.

Entregan números para testear por coronavirus

La crisis del sistema sanitario se agudiza. Los recursos críticos son los que más preocupan, como las camas de terapia intensiva, que están al 90% y la falta de recursos humanos. Incluso ocurre con los testeos: en algunos hospitales, como el Central, entregan número para hacerse el test y hay hasta 500 personas por día. En la espera se genera angustia y desazón. Incluso denuncian que se cruzan "pacientes sospechosos de Covid" con otros.

El diputado Mario Vadillo lo reflejó en un video

Estos videos y audios de situaciones, muy incomodas, que estan sucediendose en los hospitales de Mendoza.



Hace tiempo vengo insistiendo en los controles de la Bi-Cameral de COVID19 que se creo justamente para tener un conocimiento perfecto y exacto de la situación epidimiológica pic.twitter.com/FSgrZEbdF0 — Mario Vadillo (@mnvadillo) August 30, 2020

Hecha la Ley, hecha la trampa

La ley de Acceso a la Información Pública se sancionó en el año 2018 con el objetivo de garantizar transparencia y fomentar el Estado abierto. En su artículo 3 señala que la información se debe facilitar "en forma oportuna, completa, adecuada y veraz", pero el Concejo Deliberante de Guaymallén se negó en dos oportunidades a dar a conocer la nómina de personal de esa entidad.

"El detalle de la nómina es una información que no estamos en condiciones de dar a publicidad, por no contar con ese consentimiento de acuerdo a los alcances de las garantías constitucionales, la Ley Nacional N° 25326 de protección de datos personales", argumentan legalmente.

Sin embargo, MDZ pudo confirmar que entre los datos que se niegan a comunicar aparecen las designaciones de familiares de concejales de distintos partidos.

Trabaja en el Concejo Deliberante, por ejemplo, el marido de la concejal de Protectora Lisi Rodríguez, José Eduardo Linardelli, la cuñada del concejal del FIT Carlos Espeche, Melisa Magdalena Prado, el hermano de la concejal del PJ Ayelén Mantello, José Mantello y el marido de la concejal radical Adriana Gallo. Entre otros conocidos militantes, excandidatos y exfuncionarios que también se desempeñan allí.

Acuerdo "plural": la Izquierda y el PD, juntos para rechazar una ley sobre Derechos Humanos

En otro momento hubiera parecido insólito. En realidad lo es: la Izquierda y el Partido Demócrata votaron juntos para rechazar un proyecto relacionado con los derechos humanos. Es lo que hizo la diputada Mercedes Llano, una aliada incómoda para el oficialismo mendocino. El Gobierno envió un proyecto para modificar la composición del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Antes estaba integrado por 12 miembros relacionados con organismos defensores de los DDHH y ahora tendrá más representanción "institucional". El proyecto tuvo el rechazo de varios legisladores. Pero lo que llamó la atención fue la negativa de la diputada del PD, un partido que no tiene muchos antecedentes de amistad con el FIT y las políticas de derechos humanos.

Deuda: una señal positiva

En medio de una situación de ahogo financiero, Mendoza recibió una buena noticia esta semana. El acuerdo con los bonistas está cerca y ya se logró sumar al canje alrededor del 66% de los acreedores. El objetivo de máxima es lograr el 75% de acuerdo, con lo cual el canje se extendió ahora hasta el 11 de septiembre luego de que el último vencimiento operara el pasado 28 de agosto. Desde el 18 de junio, la provincia está en cesación de pagos. El proceso de renegociación de esta deuda se abrió como resultado del desplome de la recaudación, de los ingresos coparticipables y de regalías de los últimos meses, pero también como corolario del aumento fuerte del gasto público durante 2019. Hacienda se encontró con una realidad financiera compleja y en mayo anunció que no podría pagar y se vio obligado a ofrecer un nuevo bono de la deuda contraída en dólares bajo legislación extranjera. La oferta inicial fue bastante agresiva y consistió en una extensión de los plazos de pago, con un periodo de gracias de tres años para iniciar las transferencias para llevarlas del 2024 hasta el 2029. El nuevo cronograma de pagos contempló además una reducción de la tasa de interés del 8% al 4%, un plazo de gracia de intereses hasta noviembre de 2021 y reducción de tasa entre 2022 y 2023.



La propuesta fue rechazada y obligó a Hacienda a realizar una nueva. Entre los puntos centrales de la nueva oferta presentada a mediados de julio, el gobierno se comprometió a incrementar los cupones para llevarlos al 4,25 % entre 2021 y 2023 y al 5,75% entre 2023 y 2029. Asimismo incorporó el compromiso de pagar los intereses acumulados desde mayo de este año (cuando la negociación comenzó) y a aumentar el número de amortizaciones semestrales llevándolas de 11 a 13, para comenzar a pagar en noviembre de 2023 ( y no a partir de mayo de 2024 como había ofrecido originalmente). Además, la iniciativa de acuerdo sumó la alternativa de un rescate del bono por parte de la provincia. Hacienda ofreció además un incentivo (denominado early bird) que consiste en un extra de algo más de 4 dólares por cada 100 dólares.

El gesto de Gimnasia que dejó en offside al resto

Los hinchas y socios son un elemento vital para la vida de los clubes de Mendoza. Muchos de ellos lo han demostrado a lo largo de este año, cuando desde marzo se paralizó el fútbol debido a la pandemia de coronavirus y las instituciones debieron cerrar y suspender todas sus actividades.

Pese a no poder disfrutar de las instalaciones del club ni ir a la cancha a alentar al equipo de sus amores, la mayoría de los socios siguió pagando religiosamente su cuota, entendiendo que era el granito de arena que podían aportar en plena crisis económica, aún a sabiendas de que, para clubes como Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima la cuota social significa un porcentaje ínfimo del total de sus ingresos anuales.

En las últimas horas Gimnasia decidió que aquellos socios que siguieron abonando su cuota al día desde marzo hasta la actualidad, serán premiados con 6 meses gratis a modo de agradecimiento por no haberle soltado la mano al club en estos momentos tan duros para todos. El gesto del Lobo mendocino dejó en offside al resto de clubes que militan en las principales categorías del fútbol argentino, quienes no tardaron en brindarle a sus hinchas diferentes opciones de pago para que no dejaran de abonar su cuota durante la cuarentena, además de ofrecer algún que otro descuento. La iniciativa de Gimnasia fue más allá y buscó enaltecer la figura del socio que siguió haciendo su aporte sólo por amor al club, sin esperar nada a cambio, pero que terminó viendo que su gesto no pasó desapercibido para la dirigencia.