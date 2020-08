Los últimos 3 gestos de Suarez para intentar aplacar la grieta

En menos de una semana el gobernador Rodolfo Suarez ha tenido distintos gestos que lo muestran procurando aplacar la grieta que divide al país. Lo hizo al participar en un acto por videoconferencia con el presidente Alberto Fernández en el que destacó la importancia de darle continuidad a la obra pública más allá de las banderas partidarias de los gobiernos y este jueves encabezará una entrega de viviendas en un municipio peronista. Pero incluso, en el marco de un encuentro virtual coordinado por de Americas Society / Council of the Americas (AS / COA) dijo que la grieta "no le sirvió al pueblo".

“La Argentina necesita de acuerdos y consensos, son muchos años de desencuentros en este país, que no han dado buenos resultados. La grieta de la que se habla acá, le sirvió a algunos sectores pero no le sirvió al pueblo”, manifestó ayer Suarez en una teleconferencia en la que participaban el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, la presidente de la Americas Society / Council of the Americas, Susan Segal y otros dirigentes.

“Vamos a trabajar en ese sentido, tenemos que ser muchas las voces que levantemos para pregonar estos acuerdos”, remarcó el gobernador. Sus palabras tienen lugar días después de que junto al presidente compartieran un acto por videoconferencia en el que se anunció la continuidad de las obras en la Ruta 7 entre Palmira y Luján de Cuyo. "Es una obra muy valorada por los mendocinos y en nombres de ellos agradezco que se prioricen estas obras por sobre el color político", manifestó en el acto Suarez y luego ese mismo mensaje fue repetido por el ministro del Interior Wado de Pedro y el propio Alberto Fernández.

Mientras tanto, este jueves a las 12.30 otro gesto conciliador tendrá lugar en el departamento de Maipú, municipio conducido por el intendente peronista Matías Stevanato. Allí, Suarez encabezará un acto de entrega de viviendas junto al jefe comunal del PJ, con quien han venido trabajando articuladamente en el manejo de la pandemia. Hace una semana, también se realizó una entrega de viviendas en La Paz junto al intendente Fernando Ubieta, quien también pertenece al PJ.