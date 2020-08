Alberto expuesto: un video de 2013 lo muestra contra la reforma judicial

Otra vez el presidente Alberto Fernández queda expuesto en la contradicción por sus declaraciones en el pasado. Tras las críticas del mandatario a las masivas manifestaciones contra la reforma judicial que se realizaron en todo el país el pasado 17 de agosto, el diputado opositor Fernando Iglesias publicó un video de 2013 en el que Fernández apoya los mismos reclamos que se hicieron ese año contra la misma iniciativa impulsada por el gobierno de su ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin perder su tono irónico, Iglesias posteó en su cuenta de Twitter un video del programa de televisión El juego limpio, donde Fernández manifestaba su rechazo al proyecto de "Democratización de la Justicia" de hace siete años atrás y que tenía características similares a la actual reforma judicial. "Excelente, @alferdez acá. No se lo pierdan", remató el legislador de Juntos por el Cambio.

Se trataba de la manifestación y cacerolazo denominada 18A, que había sido convocada a través de las redes sociales y donde se protestaba en rechazo al polémico proyecto para modificar el Poder Judicial, que además incluía un repudio a la corrupción y reclamaba por los cambios en las jubilaciones. "Había mucho enojo, mucha indignación. Razonable indignación de la gente en este caso. Lo que ha hecho la presidenta con el tema judicial es de una gravedad inconmensurable", le decía Fernández al conductor Nelson Castro en su programa de TN.

"Me parece que es muy razonable que la gente reaccione así, es muy grave lo que ha pasado, lo que pasa y lo que la presidenta está escribiendo en Twitter, diciéndole a esta multitud que no los escucha, que ella va a seguir gobernando para la otra mitad y lo único que hace es seguir dividiendo", añade el entonces ex funcionario kirchnerista.

En ese sentido, Fernández cuestionaba la actitud de su ahora vicepresidenta: "Este relato que la presidenta propone me enoja y me hiere mucho, porque hiere mi inteligencia y lastima la credibilidad y confianza de muchos que confiaron en ella".

"A mí me parece que tiene que tomar cuenta de esto. Es de una magnitud enorme", sostenía el ahora presidente, quien paradójicamente ahora utiliza similares argumentos a los de su otrora rival política para criticar el banderazo del 17 de agosto pasado: "No nos van a doblegar, los que gritan no suelen tener razón".

Incluso, en 2013, Fernández se mostraba orgulloso de la amplia convocatoria que tuvo aquel cacerolazo: "Gracias a Dios que la gente reacciona, y quisiera que los senadores que votaron esto, que en verdad empiecen a disculparse con la gente, y quisiera que la gente no se olvide de los nombres de quienes votaron la reforma, solo para no confiarles más la cosa pública".

También el dirigente les mandaba un mensaje a sus "compañeros peronistas" del Frente para la Victoria: "Deben avergonzarse de lo que están votando. Cuando los jueces sean todos Oyarbides, ¿qué vamos a decir nosotros? Lo que está pasando es de una gravedad enorme y que debe obligarnos a todos a estar juntos para parar eso".

"Nosotros no podemos caer en el verticalismo de esta locura. La presidenta piensa que las cosas malas hechas por ella son buenas. La presidenta nos está mintiendo y quiero que no nos mienta más. Quiero que la gente me escuche y se dé cuenta", remató hace siete años.