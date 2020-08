Negri, sobre la reforma: "No es prioritaria, ni tiene consenso"

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, reiteró hoy el pedido de su espacio para que el Gobierno nacional retire el proyecto de reforma judicial del Congreso, y estimó que "cada día que pasa, el pronunciamiento de la sociedad es adverso" a esa iniciativa.



"Le volvemos a pedir al presidente Alberto Fernández que retire el proyecto y salga del nivel de tensión política que ha creado, porque cada día que pasa hay un pronunciamiento adverso de la sociedad, desde todos los ámbitos, a la aceleración que tiene esta mal llamada pomposamente reforma judicial", afirmó Negri en diálogo con radio Mitre.



En esa línea, el diputado radical opinó que "esta reforma que se quiere llevar adelante nació nonata, no es prioritaria, ni oportuna, ni tiene consenso", y que ello se agudizó con "la sorpresita del agregado del artículo que marca una restricción a la prensa, a la libertad de expresión".



En tanto, Negri sostuvo que el destino del proyecto oficialista de reforma judicial "tiene olor a Vicentin", en relación al intento del Gobierno de estatizar esa empresa agroexportadora, y "también a la resolución 125", en relación a la iniciativa que modificaba las retenciones aplicadas al campo que fue rechazada por el Senado en 2008.



En ese marco, Negri le solicitó al jefe del Estado que, "ante un país que se está moviendo en un nivel de tensión entre la pandemia del coronavirus y una economía deshilachada, que venía ya de una crisis que se profundiza cada vez más, que establezca un orden de prioridades con un sendero de crecimiento, y en eso vamos a estar a su lado".



De esta manera, volvió a insistir en que el Gobierno "retire ya ese proyecto, porque hay otras prioridades, como que después de la pandemia uno de cada dos argentinos será pobre".



Además dijo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca "convertir su agenda privada vinculada a sus causas en la Justicia, por su gestión de gobierno del pasado, en una agenda pública con esta reforma judicial".



Finalmente, el jefe radical aseguró que su bancada en la Cámara baja "ha acompañado, con diferencias o no, unas 15 leyes en este tiempo, pero en este caso del proyecto de reforma judicial creemos que no puede tratarse de manera virtual".