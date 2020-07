Qué hay detrás del avance de los Moyano contra Mercado Libre

El sindicato de Camioneros bloqueó ayer cinco plantas distribuidoras del gigante del ecommerce Mercado Libre, y dejó al descubierto una pelea que se viene llevando adelante casi en silencio desde hace meses. El gremio que controlan Hugo y Pablo Moyano además intentó bloquear el centro de fullfilment que la empresa tiene en el Mercado Central de La Matanza, pero no pudieron.

En el centro del enfrentamiento está el sindicato de Carga y Descarga. Según indica una nota de Infobae, los Moyano buscan quedarse con los 1.300 afiliados a ese gremio que trabajan en el mega depósito de Mercado Libre en La Matanza, a pesar de que el Ministerio de Trabajo homologó su pertenencia a Carga y Descarga.

Daniel Vila, secretario general de ese sindicato, fue uno de los encargados de que Camioneros no entrara al depósito principal de la empresa. "No los dejamos pasar, ni los haremos. Hace una semana que estamos instalados en la puerta, con nuestras carpas, y vamos a seguir vigilando. Vamos a cuidar el lugar, la actividad no se tira a la basura de un día para el otro", expresó. El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, agradeció el gesto.

El bloquèo de Camioneros a Mercado Libre es un acto extorsivo , Moyano tendrìa que estar preso hace rato.

Vila señaló que a los Moyano les interesa, además de quedarse con los afiliados, sentar un precedente que no los deje afuera del negocio del ecommerce en el futuro. No queda claro, sin embargo, por qué eligieron la metodología del bloqueo, llevado a cabo no en depósitos de Mercado Libre sino en correos privados en los que sí hay trabajadores de Camioneros.

Según se estima, la acción provocó muchas dificultades en la distribución de 200 mil paquetes, miles de los cuales pertenecen a pymes que utilizan a Mercado Libre para distribuir su mercadería en medio de una pandemia que no les deja otra forma de trabajar.

El líder de Carga y Descarga siguió apuntando contra Moyano: "Le sacó afiliados a un montón de gremios y no tolera que nosotros, que somos chicos, estemos dentro de un proyecto grande, pero que tiene perspectivas enormes. Quiere nuestra gente, pero sobre todo lo que quieren es que no quede un precedente. ¿Mirá si viene Amazon o cualquier otro gigante de este negocio y mira los antecedentes".

Desde la otra vereda, Pablo Moyano señaló ayer que "Mercado Libre es una empresa que factura millones de dólares a costillas de los trabajadores. Hicimos relevamientos y constatamos que hay trabajadores ganando sueldos miserables, $25.000 o $30.000. Esa es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri. Los trabajadores de Mercado Libre en el Mercado Central tienen que estar afiliados a Camioneros porque su actividad es la logística".

Hasta el momento, Galperin guarda silencio con respecto al bloqueo. Su última acción en las redes fue celebrar una fuerte inversión que recibió otro unicornio argentino, Auth0.