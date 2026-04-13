Alertan por estafas virtuales: te contactan por Mercado Libre y te vacían la cuenta

Una nueva modalidad de estafas virtuales encendió las alarmas en Argentina en las últimas horas, luego de que numerosos usuarios denunciaran haber sido víctimas de fraudes iniciados a través de Mercado Libre . El engaño comienza dentro de la plataforma, pero se concreta fuera de ella, donde los delincuentes logran acceder a datos sensibles y vaciar cuentas bancarias en minutos.

Según reportes recientes, el mecanismo se inicia durante una compra real. Un supuesto vendedor —muchas veces con buena reputación— contacta al comprador a través del chat oficial y advierte sobre un problema con el envío del producto, como fallas en la etiqueta o inconvenientes logísticos.

El siguiente paso es clave: el estafador propone continuar la conversación por fuera de la plataforma, generalmente mediante WhatsApp. Al aceptar, la víctima abandona el entorno seguro del sitio y queda expuesta a la maniobra fraudulenta.

Una vez en ese canal externo, los delincuentes se hacen pasar por personal del área de logística o ventas y aseguran que pueden resolver el inconveniente rápidamente. Para ello, envían un código QR o un enlace de pago, argumentando que es necesario abonar un cargo adicional para liberar el envío.

Sin embargo, ese pago no guarda relación con la compra original. Al escanear el código o ingresar los datos, la víctima autoriza transferencias o entrega información sensible, lo que permite a los estafadores acceder a su cuenta bancaria y vaciarla en pocos minutos.

Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de fraude se apoya en técnicas de “ingeniería social”, generando urgencia y confianza para evitar que la víctima dude o verifique la información. Incluso, en algunos casos, los delincuentes utilizan cuentas hackeadas o con historial positivo para reforzar la credibilidad del engaño.

estafas Estafas virtuales.

Ante las denuncias, expertos recomiendan seguir una serie de medidas básicas para prevenir este tipo de delitos:

No continuar conversaciones fuera de la plataforma oficial.

No realizar pagos adicionales por fuera del sistema de compra.

No escanear códigos QR enviados por desconocidos.

No compartir datos bancarios, contraseñas ni códigos de seguridad.

Verificar siempre la información dentro de la aplicación o sitio oficial.

Además, recuerdan que ninguna empresa seria solicita pagos extra mediante canales informales ni deriva a los usuarios a aplicaciones externas para resolver problemas logísticos.

Qué hacer si ya fuiste víctima

En caso de haber caído en la estafa, es fundamental actuar con rapidez: contactar inmediatamente al banco, reportar la situación en la plataforma, guardar capturas de pantalla y realizar la denuncia correspondiente. Estas acciones pueden ayudar a frenar la operación y prevenir nuevos casos.

El crecimiento de estas maniobras evidencia la necesidad de extremar los cuidados en las compras online y no salir nunca de los canales oficiales, principal barrera de seguridad frente a este tipo de delitos digitales.