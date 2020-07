Cafiero: la cuarentena, la gestión de Alberto y las críticas a Macri

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, marcó la necesidad de que las autoridades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúen decidiendo en forma conjunta las políticas para contener el coronavirus y reafirmó que la vocación del Gobierno es la "unidad entendiendo que hay ideas distintas que se puedan expresar en un diálogo democrático".



"La toma de decisiones consensuada entre Nación, Provincia y Ciudad fue algo que generó certezas a una sociedad que está muy angustiada. Lo peor que podríamos hacer es romper esa lógica. Creo que eso no va a suceder", expresó Cafiero, en una entrevista publicada hoy por Página/12.



El jefe de Gabinete consideró "imprudente" adelantar cuáles podrían ser las características de la fase de aislamiento que se iniciará el 18 de este mes en el área metropolitana y que serán consensuadas esta semana entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Cualquier cosa que digamos con anticipación es imprudente. Es tan dinámica esta enfermedad que nos obliga a ser cautos a la hora de tomar decisiones, que las tomaremos como hasta ahora", analizó en la entrevista Cafiero e insistió con que "sería apresurado" decir lo que ocurrirá después del 17 de julio, último día del período de cuarentena estricta.



Dijo que a mediados de esta semana recién las autoridades tomarán una decisión y, en cuanto a la situación sanitaria de la Capital Federal, Cafiero evaluó que "no es sólo la cantidad de casos" lo que debe ser analizado.



"Hasta acá lo venimos haciendo muy bien. Por eso insisto en la necesidad de que sigamos con la coordinación de los tres gobiernos. Genera certezas ante la angustia que tiene la gente", argumentó.



En otro orden, planteó que en el acto por la celebración del 9 de Julio, el Gobierno quiso "mostrar que la Argentina que viene" es la "de encontrarse más allá de las cuestiones ideológicas", en alusión al acto que Alberto Fernández compartió con sindicatos y representantes del campo y de cámaras empresarias.



"La convocatoria del Presidente es a todos, independientemente de su afinidad ideológica o sectorial. Vayamos a una política donde se deje de lado la violencia, donde no anulemos lo que piense el otro porque piensa distinto", sostuvo.



"Allí estaban presentes gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, representantes del movimiento obrero, empresas, bancos, de la construcción, del comercio, del campo. Es unidad entendiendo que hay ideas distintas que se puedan expresar en un diálogo democrático. Sin persecuciones o que se busque anular al otro con un ejército de trolls o con operaciones de prensa", agregó.



Consultado sobre la aparición pública del expresidente Mauricio Macri, quien alertó sobre la restricción de derechos y libertades, Cafiero respondió: "No es lo que está sucediendo en la Argentina. No hay restricción de derechos. Hay protestas, nadie se mete con lo que opina la prensa. No hay registro en este país de que eso sea cierto".



Por otra parte, el funcionario resaltó la importancia del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en todo el país porque, señaló, "si bien algunas provincias habían reanudado la actividad económica, todavía no tenían los niveles de antes de la pandemia".



"El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia", apuntó.



Sin embargo, aclaró que el de este mes será la última cuota del IFE que pague el Gobierno porque esa ayuda "tiene que ver con la emergencia".



"Esto lo tenemos que ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica. Quedan los problemas estructurales de la Argentina, que son los que nosotros vinimos a resolver. Generar empleo abandonando un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo", justificó.



El jefe de Gabinete aseguró que la idea del Gobierno es "recomponer" ese modelo "porque una economía sana requiere también de inversión privada y del dinamismo del sector privado, acompañado por la inversión pública, que es central para la salida de la crisis".



"Claramente tenemos, por instrucción del Presidente, trabajar en instrumentos para la salida. Pero todavía falta, no queremos descuidar la lucha contra la pandemia. Lo otro vendrá después", advirtió.