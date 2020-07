Santiago Cafiero: "Hay que ir desarmando el discurso del odio"

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, indicó este viernes que "si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo". Si no se hace eso "sucede lo de ayer" explicó tras las protestas que se llevaron a cabo en el Obelisco y en varios puntos del país.

"Desde lo político, vimos lo que había anticipado el Presidente Alberto Fernández: si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo porque, si no, sucede lo de ayer, se agrede al que piensa distinto", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos.



En ese marco, Cafiero aseveró que las agresiones a periodistas "es algo repudiable y no contribuye para nada a la democracia, a las instituciones y a la reconstrucción del país cuando pase la pandemia".



Sobre las protestas en sí, el funcionario afirmó que "hay que tratar de encontrar otro mecanismo para manifestar las preocupaciones, angustias o reclamos que no sea poniéndose en riesgo ellos y a terceros".



"Se entienden los reclamos y las necesidades que van surgiendo, algunas atendibles, otras más difusas, pero hay que tener en cuenta la situación epidemiológica. El sistema de salud está haciendo un esfuerzo muy grande en el cuidado personal y familiar", aseveró el jefe de Gabinete en una entrevista que concedió esta mañana.