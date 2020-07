La trágica predicción de una altísima funcionaria nacional: "El desempleo y la pobreza van a empeorar"

Cecilia Todesca es la vicejefa del Gabinete nacional y este sábado brindó una entrevista radial donde reconoció que "la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a empeorar". La funcionaria también aclaró que los graves efectos de la pandemia modificaron los planes del Gobierno.

La mujer es la segunda en el Gabinete tras Santiago Cafiero y, en diálogo con CNN Radio, no tuvo tapujos en describir lo que vendrá para el país. "El golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad", aseguró.

Todesca adelnató que el presidente Alberto Fernández está elaborando un plan económico para la pospandemia. "Para recuperar la economía había que tranquilizar la macroeconomía, poner a la producción en marcha y generar empleos; ese era nuestro objetivo y sigue siéndolo, pero después de la pandemia tendremos que hacer un esfuerzo todavía más grande", dijo.

"Uno de los peores errores que podríamos cometer es sacar el pie del acelerador de la ayuda económica demasiado rápido. Si retiramos las herramientas de sostén rápido en lugar de colaborar con la salida de la pandemia podríamos generar lo contrario", detalló acerca de las asistencias que está entregando el Estado para mitigar la crisis imperante.

En particular sobre el IFE, analizó que "hay un reclamo de no salir rápidamente porque ha funcionado" y es algo que ella comparte. "Luego, a la salida, deberíamos ir mutando de estas transferencias directas a un plan de gastos públicos más vinculado con obras y plan de trabajo, pero todo debe estar vinculado con lo sanitario y por ahora, el IFE, no tiene vencimiento", añadió.

Por otro lado, sobre el rol de la oposición, Todesca analizó que "buscó recuperar un espacio perdido" tras las consecuencias de la pandemia, donde se "centralizó mucho la figura del presidente Alberto Fernández", pero advirtió que "una cosa es querer recuperar protagonismo, y otra, es cómo lo hacés".