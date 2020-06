El Gobierno aseguró que el pliego de Day "va para adelante"

El Gobierno ratificó la postulación a ministra de la Corte de la actual coordinadora del Ministerio Público Fiscal, María Teresa Day, después de que, en el día en que debutó como candidata, se pusiera en duda el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución provincial para llegar a ese cargo.

"El pliego va para adelante", aseguraron anoche las fuentes oficiales consultadas por MDZ. De hecho, el gobernador Rodolfo Suarez se reunirá entre hoy y mañana con su vice Mario Abed para acordar cuándo llegará el pliego a la Legislatura, en medio de las complejidades que plantea la cuarentena para la votación de jueces.

Un coro de voces oficialistas, mayoritariamente mujeres, saludaron la postulación de Day este miércoles. Las senadoras radicales en pleno se expresaron a favor de la funcionaria judicial y celebraron la decisión del gobernador de "pensar con perspectiva de género" a la hora de cubrir la vacante.

Las voces radicales buscaron contrarrestar las opiniones del ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde y las críticas opositoras en las redes. Pérez Hualde no dudó en sostener que Day "no cumple con los requisitos constitucionales" y puntualizó que el artículo 152 de la Constitución la bloquea para acceder al cargo.

En ese artículo se establece que una condición para ser ministro de la Corte es haber “ejercido por 10 años la profesión de abogado u 8 años de magistratura”. "Ella no tiene la cantidad de años en el ejercicio de la profesión porque se recibió siendo una empleada de Tribunales y tampoco cumple con la alternativa de haber firmado sentencias”, expresó Pérez Hualde.

Al cruce de esta observación salió el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, quien recalcó que Day "lleva 25 años de recibida y matriculada. Con los cargos que tuvo claramente fue abogada. Ejercer la profesión no solo es litigar".

La propia candidata se defendió anoche: "Estoy sorprendida, no podría haber accedido a los cargos que tuve en la Justicia si no hubiera sido abogada", afirmó en Canal 9.

El contraste de opiniones sobre Day se produjo antes de que arranque el proceso de designación, que incluye una audiencia pública previa (no vinculante) y la votación secreta de los senadores.

Se vislumbra que el peronismo va a oponerse a la candidata. Su presidente, Guillermo Carmona, la descalificó al sostener que la expectativa era que Suarez eligiera una "jurista indiscutible en lugar de una operadora judicial".

Mujer, con perspectiva de género, jurista indiscutible en lugar de una operadora judicial. Esa era la expectativa que crecía para la vacante en la Corte de #Mendoza. Solo la primera condición reune la candidata elegida. Lejos pero muy lejos de una Kemelmajer. Pobre provincia mía! — Guillermo Carmona (@grcarmonac) June 3, 2020

Sin embargo, el justicialismo no tiene poder de fuego para frenar la designación, ya que, en la Cámara Alta, el oficialismo reúne 22 adeptos, dos más de los que necesita para conseguir la mitad más uno en la votación.

El acuerdo evidente entre Suarez y Alfredo Cornejo para que Day llegue a la Corte hace descartar que, en la votación, la candidata pueda perder adhesiones oficialistas. Casi que tiene una alfombra tendida al alto tribunal la funcionaria judicial.

Lo que no se sabe es cuándo comenzará ese camino, que durará hasta el mes que viene, ya que en la Legislatura hay una traba técnica para desarrollar el proceso.

Las votaciones de jueces son secretas y no se pueden definir por Zoom, como ocurre hoy con las sesiones virtuales del Senado. Por eso hay pliegos de jueces detenidos desde marzo en el Poder Ejecutivo y el vicegobernador deberá buscar alternativas para votar el de Day, porque no sabe cuánto más durará la cuarentena.