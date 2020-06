Dudan de si la postulante de Suarez a la Corte cumple los requisitos

Quizás el apuro en la designación, le impidió a Rodolfo Suarez darse cuenta de un detalle para la postulación de María Teresa Day como candidata a la Suprema Corte de Justicia.

El exmiembro del máximo tribunal, Alejandro Pérez Hualde, le puso marco constitucional a los planteos que varios abogados y asociaciones de magistrados de Mendoza vienen realizando en las últimas horas y aseguró hoy que la postulante del gobernador “no cumple con los requisitos que marca la Constitución” para ser designada en el cargo, que su designación “será nula”, en caso de que el Senado la vote y que el gobernador debería “postular a otra candidata”, dada la particular falencia.

“Creo que (Day) no cumple con los requisitos constitucionales, es una funcionaria importante, ha cumplido una responsabilidad importante en el área coordinado un momento importantísimo del Ministerio Público, pero eso no la convirtió nunca en magistrada, ni tiene acuerdo como tal, ni nunca cumplió las funciones de magistrada”, sentenció Perez Hualde en diálogo con el programa Con qué Derecho por MDZradio.

Las dudas acerca de la validez de la designación de la candidata de Suarez, surgieron luego de que se observara que incumple con dos aspectos claves que marca el artículo 152 de la Carta Magna mendocina y que establece, en el inciso tres de dicho artículo, que para ser ministro de la Corte, entre otros requisitos, es condición haber “ejercido por 10 años la profesión de abogado u 8 años de magistratura”.

"Nuestra Constitución pide una determinada cantidad de años de ejercicio de la profesión- explicó Pérez Hualde- y ella no los tiene porque se recibió siendo una empleada de Tribunales y tampoco cumple con la alternativa de haber firmado sentencias”.

Y continuó: “Eso es lo que la Constitución pide como experiencia y este no sería el caso. El gobernador puede modificar su propuesta.. tiene que postular a otra candidata, hay excelentes candidatas en nuestra magistratura y ejerciendo la profesión en la calle. A veces el apuro por la respuesta política, cosa que entiendo, hace que no miremos estos detalles y los requisitos. No los ha mirado bien en este caso".

- ¿Que debería hacer cualquier legislador o un ciudadano común ante este caso?, lo consultaron al exjuez de extracción radical que estuvo en la Corte hasta hace tres años.

- La misma Constitución tiene la respuesta en el articulo 43: los nombramientos que hagan los poderes públicos prescindiendo de los requisitos exigidos por la Constitución son nulos y estos empleados podrían ser removidos. Aunque siguiéramos adelante, nunca quedaría saneado esto, contestó.

Cuando prácticamente no había pasado un día desde que se conociera la renuncia de Jorge Nanclares a su cargo en el máximo tribunal, Suarez apuró el martes la definición de una sucesora y anunció, por Twitter, que la actual coordinadora del Ministerio Público que conduce Alejandro Gullé era su candidata.

Day reconoció este miércoles que nunca ejerció su profesión de abogada aunque defendió su trabajo y experiencia puertas adentro del Poder Judicial al sostener que, si bien nunca litigó, siempre hizo carrera en la Justicia ya que entró a trabajar allí a los 19 años. Para ella, eso no quiere decir que no tenga experiencia jurídica y defendió su nominación: "Cumplo con los requisitos constitucionales", dijo.

También admitió que su cargo está equiparado (por Ley de Ministerio Público) al de un magistrado, aunque claramente no lo es.

El gobierno seguramente defenderá a su postulada y en ese sentido fue la argumentación del senador Juan Carlos Jaliff. “Se recibió (Day) en 1995 y lleva 25 años de recibida y matriculada. Se refieren a que no ha ejercido la profesión, pero se entiende que más de 10 años de recibida y con los cargos que tuvo claramente fue abogada. Ejercer la profesión no solo es litigar. Si se aplicara este criterio, el sesenta o el setenta por ciento de los magistrados estarían mal designados. Pero hay más fundamentos que se dirán en la Audiencia Pública”, anticipó el legislador.

Sin embargo para Pérez Hualde la ausencia de los requisitos fijados por la Constitución son definitorios. “Claramente es un blanco y no accede a los requisitos. Day no es magistrada, está asimilada a un cargo de magistrado. Pero fíjese usted que ni siquiera tiene estabilidad, está equiparada a una remuneración de un cargo judicial, pero el Procurador la remueve cuando quiera. Es una macana en la Corte nombrar a personas que tengan debilidad en su titulo de origen”, concluyó.

Escuchá la nota completa acá