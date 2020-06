Es falso: Fernández dijo que respeta el distanciamiento y que “todas” las selfies son “a un metro y medio”

En una entrevista en Radio 10, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró en relación a la controversia originada a partir de las selfies que se sacó en Formosa sin barbijo ni distanciamiento social: “Yo todas las selfies las saco con un metro y medio de distancia mía”. Además, agregó que “muchas veces cuando saco selfies la gente piensa que estoy rodeado de gente; es un problema de proyección”.

Sin embargo, Chequeado pudo comprobar que lo que dijo Fernández es falso. Al menos durante las visitas a las provincias de Formosa y La Rioja hubo situaciones en las que el Presidente no se respetó el distanciamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud nacional para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

Esto se puede ver en la visita oficial a Formosa -provincia que en ese momento no tenía casos confirmados de coronavirus-, pero también en La Rioja, jurisdicción que sí registraba contagios del nuevo coronavirus al momento de la visita presidencial.

Formosa: fotos y video que demuestran que Fernández no cumplió

El Presidente visitó de manera oficial la provincia de Formosa el último 28 de mayo. Tras la visita, circularon imágenes que se habían tomado antes de ingresar en el Hospital Odontológico provincial, donde a Fernández se lo ve sin barbijo y junto a varios simpatizantes, algunos también sin tapabocas. En esta verificación este medio pudo comprobar que las fotos son verdaderas.



El medio local Radio Formosa confirmó la autenticidad de esas imágenes, brindó otras 2 (ver acá y acá) y agregó un video que registra la secuencia en la que se tomaron otras fotografías. En este contenido audiovisual, se puede ver cómo Fernández se saca 2 selfies junto a distintos grupos de personas sin respetar el distanciamiento social de al menos un metro recomendado por la OMS y el Ministerio de Salud de la Nación.

Radio Formosa accedió a las fotos de Fernández junto a simpatizantes en su visita a Formosa.

Además, un estudio publicado en la revista The Lancet, financiado por la Organización Mundial de la Salud, mostró que las probabilidades de transmisión del virus bajan con la distancia, y que una separación de 2 metros disminuye a la mitad la posibilidad de contagio que la distancia de 1 metro. El riesgo aumenta a medida que disminuye la distancia, por lo que a menos de un metro, el riesgo es aún mayor.

El Presidente tampoco respetó las medidas de distanciamiento social durante el acto oficial que compartió con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán (Frente de Todos), a quien después de su discurso en el Hospital Odontológico fue a saludar con un abrazo y sin usar barbijo.

En el momento que fueron tomadas las imágenes, Formosa, junto a Catamarca, eran las únicas provincias que no registraban casos de coronavirus. Hoy en día, Formosa cuenta con 34 casos confirmados de COVID-19, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Chequeado se contactó con integrantes del equipo de Prensa de la Presidencia para consultarles sobre las fotos virales y las declaraciones del Presidente, pero no obtuvo respuesta.

La Rioja: mayor cuidado, pero no total

Dos semanas después, el Presidente viajó a La Rioja para presentar junto con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (Frente de Todos), un acuerdo de obras y reabrir una fábrica de la empresa TN & Platex, según el comunicado oficial de Casa Rosada y las fotos oficiales (ver acá y acá).

Si bien en algunas fotos oficiales se ve que el Presidente respeta el distanciamiento social, en otras no lo hace (ver acá y acá). Chequeado solicitó al equipo de Prensa del Presidente de la Nación el protocolo de cuidado que utilizó Fernández el 11 de junio último, pero no obtuvo respuesta. Para esa fecha, en la provincia de La Rioja había 64 casos confirmados de coronavirus, según el reporte oficial de la cartera de Salud.

Luego de esta visita, y ante el riesgo de que el ministro de Desarrollo Social nacional, Daniel Arroyo, hubiese sido contagiado de coronavirus por haber sido contacto de Martín Insaurralde, intendente del municipio bonaerense de Lomas de Zamora por el Frente de Todos que dio positivo al test de COVID-19, el Presidente anunció que suspendía su visita a Catamarca, única provincia del país sin casos confirmados de coronavirus al 15 de junio según datos oficiales. Alberto Fernández en su visita a La Rioja el 12 de junio último.

Durante una entrevista en radio Metro, Fernández no admitió específicamente no haber cumplido las medidas de prevención en Formosa, pero dijo: “Si Alberto se equivoca, eso no desestima nada. Si Alberto se bajó el barbijo, está mal. Y si se sacó una selfie, no hay que seguir el ejemplo de Alberto”.