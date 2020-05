Los consejos de Duhalde para Alberto y el error que le adjudica

Por Nicolás Attías

En una conversación muy distendida, el ex mandatario Eduardo Duhalde dialogó con el programa No Tan Millennials de MDZ Radio y dejó varias definiciones sobre la situación actual que atraviesa el país, sus consejos al presidente, la gestión de la crisis, hasta predicciones de posibles futuros presidentes, y mucho más.

Pocas veces se tiene la oportunidad de dialogar con un ex presidente, y mucho menos de hablar con uno que haga autocrítica y se muestre abierto y sin temas tabúes. Hoy Eduardo Duhalde intenta aportar desde su experiencia. Es muy crítico del poder legislativo, banca a la oposición en su comportamiento durante esta pandemia, halaga y al mismo critica al presidente Alberto Fernández.

- Luego de haber ocupado el cargo de presidente en plena crisis argentina, ¿cuesta dormir en estos días pensando en soluciones?

- No estoy pensando, estoy trabajando. Escribiendo mucho.Estoy por sacar un libro dentro de un mes llamado "el día después de la pandemia". Así que estoy trabajando.

- ¿Cuáles serían los puntos claves que debiera estar mirando Alberto Fernández en ese sentido?

Alberto tiene que encargarse de lo que se está encargando. El otro tema obviamente, si fuera mi gusto, ya tendría que haber nombrado lo que venimos amagando hace 4 meses: el consejo económico social y mandarlo al parlamento. Lo que es increíble es que el congreso nacional no esté trabajando. Sobre todo los diputados que son más jóvenes.

- ¿Porque cree que no están trabajando?

Miedo, obviamente. Miedo. Pero hay que dejarlo de lado como hacen las fuerzas policiales y los trabajadores de la salud.

- ¿Pero el estado está trabajando con mucha menos gente?

Se han acumulado capas de empleados públicos y no son momentos para resolverlo. Lo que si creo es que la cantidad de ministerios, son más de 20, no hacen falta, pero me parecen que hay que dejarlos, porque es la posibilidad de armar una gran coalición legislativa entregando ministerios a otros partidos y trabajando en conjunto. Lo que yo llamo la nueva institucionalidad pasa por eso y porque ahora se vote la ley de transparencia. Es una verdadera vergüenza que ningún gobierno la haya votado.

- ¿Y respecto a cambios? ¿Cree que es momento de hacer una reforma institucional y política?

Yo tengo claro que para hablar de impuestos a las riquezas primero el gobierno tiene que darse cuenta tiene que gravar la actividad política, no solo de los que están trabajando sino de los que hemos trabajado y tenemos salarios que superan los 100.000 pesos por mes. Por ahí debería empezarse, sino no hay autoridad moral para pedirle nada a nadie.

- ¿Ha estado en contacto con el presidente?

- Si lo he visitado unas 4 veces y luego por whatsapp. He tratado de colaborarle en lo que viene que es en lo que más puedo colaborar.

- ¿Y qué opina de que el presidente lo reciba a usted y no a la oposición?

Es un error, un grave error. La oposición se ha portado muy bien en estos tiempos. Es la única oposición en todo el continente que se puso a disposición del presidente, si le piden una audiencia tiene que dársela. El presidente sabrá porqué lo hace, pero yo no puedo estar de acuerdo con eso.

- Hemos hablado con la oposición y nos da la sensación de que hay pocas ideas y proyectos...

- Ideas, proyectos, etc... todo eso tiene que ver con lo único que funciona acá es el Poder Ejecutivo. Que no se haya abierto la cámara es una vergüenza. La mayoría de los países se reúne, lo nuestro es una vergüenza. Hablé con el presidente de la cámara, me dijo de reunirse en el Colón, le dije que me parecía perfecto. Y después nada. Pero a los enfermeros los vemos trabajando día a día, ellos también tienen miedo.

- A nivel más personal cuéntenos cómo llevaba el día a día de la crisis: ¿usted dormía no dormía?

- La verdad que no, me quedaba despierto. Hasta que no recibía la comunicación del secretario de seguridad y veía por televisión que se frenaban los conflictos no podía dormir.

- Claro, la gestión del estrés es dificilísima...

- Claro por eso le insisto y lo tengo loco a Alberto con eso. La última vez que fui a Olivos hacía mucho calor y pregunté por la pileta y me dijeron que estaba verde. ¿Cómo que está verde? El presidente tiene que tener esparcimiento, tiene que recibir a sus amigos y hablar de fútbol, a su familia, etc. Así no hay cuerpo que aguante. El mismo Mauricio Macri envejeció muchísimo en la gestión. Miren la cara cuando entró a la de cuando se fué.

- ¿O sea que le da esos consejos al presidente?

- Si, lo hice públicamente. Es un cabeza dura. Es la experiencia que tuve, de no poder dormir, después la cabeza se me puso.... La gente no se enteró pero al otro día tenía cinco adventistas de los de Entre Ríos. Uno me hacía de comer, otro me hacía caminar, otro masajes, y otras cosas para ponerme bien. Uno se va recuperando tomándose dos o tres horas por día para ponerse bien con uno mismo.

- ¿Y la rosca política qué efecto tiene? por ejemplo ahora la disputa de poderes dentro del peronismo.

Yo creo en la inteligencia natural de los dirigentes, si eso pasa se terminó la historia, que pase el que sigue, la Argentina no soporta esos problemas. Porque muchas veces aparecen problemas que no son problemas. En estos días aparece que Cristina le marcó (a Alberto) algunos ministros para que se fueran y, a veces, es la picardía de esos mismos ministros que dicen eso para filmarlos. Porque es así, la política tiene muchos recovecos que la gente no conoce.

- ¿Pero no pasa eso? Digo, hablando mal y pronto: ¿la "serruchada" de piso o golpes por detrás?

No sé, otros presidentes no sé, yo no. Yo tenía plena confianza. Lo que pasa es que mis ministros no fueron gente que venía a aprender. Es un error. En crisis tiene que haber gente que ya traiga experiencia acumulada. Porque el que no tiene experiencia tarda meses y en crisis no hay tiempo que perder. No hay meses para aprender. Esa es la historia.

- No quiere opinar de ministros pero, ¿qué opina de Massa?

Massa fue progresando de a poco. Yo lo conozco desde que era un muchachito. La época en que Lavagna llega, venía para decirme que no aceptaba ser ministro de Economía. Yo empecé a decirle ministro para engancharlo. Y me dice ¿qué pasa con mi equipo? Y yo lo empecé a enganchar diciéndole que yo no armaba el equipo de mis ministros. Pero le pedí un favor, que "al chico de la ANSES" (Massa) déjemelo porque algún día va a ser presidente. Me lo contó Roberto años después. Creo que está en una buena carrera, espero que se consolide.

- Cree que puede ser presidente?

- Y... Todo puede ser.

Escuchá la nota entera con mucha más información haciendo click en este link.