El hijo del presidente se mudó a la quinta de Olivos por la cuarentena

Estanislao Fernández, el hijo del presidente, se mudó a la quinta de Olivos en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, luego de que su padre se lo ofreciera, según un relato publicado en You Tube.



"Me ofreció venir y le dije que tenía el problema de mi gata. Me dijo: 'Traéla que acá hay lugar'. Así que acá estamos", contó Estanislao, también conocido como Dyhzy, en una comunicación por videollamada con el humorista e influencer, Pablo Agustín.



El jefe de Estado había contado el miércoles en una entrevista con el canal Telefé que su hijo se había mudado a la quinta presidencial: "Mi hijo está acá conmigo, vino porque vive solo y antes de que empiece la cuarentena vino a quedarse acá conmigo".



"Y ya se veía venir que no iba a comer más durante todos estos días. Vino a buscar a alguien que le traiga comida, que le lave la ropa. Pero está muy bien", contó a modo de broma el presidente Alberto Fernández en esa oportunidad.



El hijo del presidente contó en la charla con Pablo Agustín que "mis amigos me preguntaban qué iba a pasar, porque se venía hablando mucho de la cuarentena obligatoria. Pero, real, yo no sabía nada. Me enteré por la tele".



En ese sentido, dijo que "con mi papá nunca conviví. Estoy muy agradecido de haber podido venir, porque puedo salir a caminar por los parques por ejemplo. En mi departamento, que es chico, no sé cómo la hubiera llevado".



El joven manifestó que "no estoy acostumbrado y no me gusta pedir nada" y afirmó que "honestamente no podría vivir acá, es gigante. En mi casa no tengo empleada doméstica. Soy una persona sencilla. No me gusta pedirle nada a nadie, ni siquiera plata a mi viejo".



Por otra parte, se refirió al aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus y expresó: "Quiero agradecer a la gente, que está siendo muy responsable y entendió la magnitud de todo".



"Yo también soy monotributista y me afecta en lo económico y lo laboral. Ahora no estoy trabajando, se me cayeron muchos trabajos. Pero al mismo tiempo, entiendo que la cuarentena es necesaria", sostuvo el hijo del presidente.



El joven contó: "Mi papá me había dicho: 'Vení que vamos a estar juntos. Pero la realidad es que está trabajando todo el día. Se queda hasta las 5 de la mañana hablando por teléfono, viendo todo y a las 6 se despierta para reunirse con algún ministro, no para. Tenemos pocos minutos al día para compartir".



"Me advierte si cree que algo que voy a hacer me puede hacer mal y eso lo traduce un poco a su trabajo. En mi caso, por ejemplo, me da su punto de vista y después queda en mí hacerlo o no. Pero si me sale mal, no se pone en c.... y me dice jodéte. Está y me da una mano. Siempre fue así, no es de ahora. Lo hacía conmigo y con mis primos", manifestó el joven.



En otra parte de la comunicación, dijo que "seguimos discutiendo, obvio. El otro día le dije que me quería cortar el pelo y que lo iba a hacer yo solo. Me dijo: 'No seas boludo, ya sos lo suficientemente feo'".