La cuarentena, a un paso de extenderse hasta mediados de abril

Sin lugar a dudas, la pandemia de Covid-19 es el principal tema a atender para todos los gobernantes del mundo y Argentina lamentablemente no es ajena a esta realidad porque el pico de contagios aún no habría llegado pese a la medida preventiva que representa el aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.

Más allá de que el plazo de finalización para esta restrictiva decisión finalizará el próximo martes 31 de marzo, es casi un hecho que el presidente tomará la determinación de extender la cuarentena hasta mediados de abril o, mejor dicho, decretar una segunda etapa que iría desde 1 al 13 de abril.

Si bien estas fechas aún son tentativas, la elección de ese lapso no es casual ni caprichoso ya que la información recolectada por el Ejecutivo nacional más las reuniones que el propio Alberto ha mantenido con diversos especialistas y ministros de distintas áreas hicieron que la decisión pasara de ser una posibilidad a casi una realidad.

La medida de prolongar la cuarentena obligatoria se argumentaría en una serie de razones concretas como la de que los 14 días de aislamiento (como recomienda la Organización Mundial de la Salud) se cumplirán el 3 de abril y se necesitarán cuatro días más para conocer los efectos de esta cuarentena y la curva real de contagios en ese lapso.

En el caso de que los resultados sean alentadores, el presidente podría tomar la determinación de levantar la cuarentena durante el fin de Semana Santo, pero hay muy pocas chances de que esto ocurra ya que se cree que el pico de la pandemia será a principios de mayo y entiende que permitir la libre circulación ese fin de semana largo sería contraproducente.

"No lo tengo definido aún", contestó Alberto Fernández cuando le preguntaron si podría excluir de la nueva cuarentena a provincias que no tienen contagios o a determinados sectores de la producción que no activan o multiplican la propagación del coronavirus. "Por ahora cautela. Todo es muy delicado, y no podemos cometer errores por apurarnos", concluyó el jefe de Estado.