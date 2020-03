Alberto Fernández: "Vamos a secuestrarles los autos hasta que entiendan"

Sorprendido por la gran cantidad de vehículos que ingresaron esta mañana a la Ciudad de Buenos Aires a pesar de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno, el Presidente Alberto Fernández advirtió que "lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza" y anticipó que profundizarán los controles para que no circule nadie que no esté autorizado para hacerlo.

"Si hay gente que no está autorizada a salir, les aviso que, donde los encontremos, los vamos a detener y les vamos a sacar los autos. Son inconscientes", aseguró el mandatario en un mensaje de voz enviado al canal A24.

"Quiero que todos lo sepan y que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayúdennos", agregó el Presidente.

Fernández calculó que este miércoles debían ingresar cerca de 230.000 personas a la Ciudad de Buenos Aires. "Hoy debían entrar 122.000 que trabajan en Salud y en Seguridad y alrededor de 100.000 más que trabajan en la alimentación, en supermercados, en farmacias, en algunos negocios de cercanía, en estaciones de servicio. Todo eso hace un total de alrededor de 230.000 personas que se mueven".

Según el jefe de Estado, esa cifra "no es nada" si se tiene en cuenta que a la Ciudad de Buenos Aires ingresan diariamente "9 millones de personas".

"Ya hemos acordado para custodiar las subidas a todas las autopistas de acceso a la Capital. Arriba de las autopistas, la Gendarmería y la Policía Federal se van a ocupar. Y adentro de Buenos Aires se está ocupando la Policía de la Ciudad. Todo está organizado", cerró el mandatario.