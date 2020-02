Cornejo criticó el poder de Cristina: "Toma muchas decisiones"

El diputado y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, consideró hoy que resulta "imprescindible" que el presidente Alberto Fernández "tenga todas las herramientas de poder" para la negociación con el FMI por la deuda, y dice que el mandatario no tiene que "compartir" esa potestad con la vicepresidenta Cristina Fernández.



"En sólo 60 días se ve un poder bifronte", planteó Cornejo, en relación a que, dijo, ve a Fernández de Kirchner "muy poderosa, tomando muchas decisiones y peso en ámbitos de la Justicia, la política judicial, en las relaciones internacionales y los temas de seguridad".



El ex gobernador de Mendoza evaluó que el Presidente tiene "un discurso correcto, en el sentido de conexión con el mundo y giras por Europa, tratando de no entrar en default", aunque puso sus reparos respecto de si esa postura es "sincera".



"Quisiera que lo que está diciendo sea lo que realmente está pensando, y quiere llevar al país hacia eso", insistió Cornejo sobre Fernández, y completó: "Si es así, me alienta a que apoyemos, pero me permito tener muchas sospechas sobre si hay diferencias sustanciales entre ellos", dijo en alusión a la vicepresidenta.



En declaraciones al canal TN, el legislador planteó que resulta "imprescindible" que el mandatario "tenga todas las herramientas de poder y que no comparta el poder con Cristina, salvo que tengan el mismo diagnóstico y las mismas ideas en seguridad, economía y política internacional".



"En el tratamiento de la deuda, el apoyo que le hemos dado como oposición es una oportunidad inmejorable para que Alberto Fernández lidere la Argentina y la saque de esta situación", concluyó.