La razón del Gobierno para suspender las PASO, según Alfredo Cornejo

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, aseguró que la iniciativa para suspender las elecciones primarias del próximo año obedece al “temor” del Gobierno nacional a obtener “una derrota a manos de la oposición”, y señaló que “cambiar las reglas en medio del proceso es, como mínimo, una trampa”.

La suspensión de las PASO para las legislativas del 2021 es impulsada por los gobernadores peronistas y varios sectores del Frente de Todos, alegando que la pandemia de coronavirus y las dificultades económicas podrían complicar el normal desarrollo de este proceso electoral. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio rechazan estos alegatos y piden que el Gobierno nacional sostenga el cronograma electoral.

“El kirchnerismo está cambiando las reglas del juego en el medio del partido. Se pueden hacer cambios a la ley, y de hecho en el 2019 propusimos que en las categorías sin competencia, la ciudadanía no sea convocada a votar. Pero hacerlo en este momento es quitar una regla de selección de candidatos al interior de los frentes de oposición y del oficialismo”, explicó Cornejo en declaraciones al programa Está pasando, del canal TN.

En ese sentido, el diputado mendocino rechazó el planteo realizado por los gobernadores luego de la firma del consenso fiscal con el presidente Alberto Fernández: “Los argumentos del comunicado son muy pobres y se caen por su propio peso. En medio de la pandemia, se ha votado un presidente en Bolivia, un plebiscito constitucional en Chile, y en Israel, Corea del Sur y Estados Unidos hubo elecciones generales”.

“Detrás de esto se esconden otras intenciones: el Gobierno teme una derrota a manos de la oposición y está abriendo el paraguas. Cambiar las reglas en medio del proceso es, como mínimo, una trampa”, sentenció.

Para justificar sus dichos, Cornejo enfatizó que “en las próximas elecciones de medio término, el primer eje de campaña será la evaluación de la marcha del Gobierno, y el Gobierno tiene pobres resultados sanitarios para mostrar, una cuarentena muy larga que no equilibró la salud con la economía y resultados económicos peores”.

“El Gobierno está muy preocupado por las elecciones y por generar relatos que no permitan evaluar los temas económicos. El mandato de Fernández era mejorar la economía, por eso ganó, y no lo está cumpliendo mientras agrega temas que no tienen nada que ver con un plan económico que saque al país de este problema”, concluyó.