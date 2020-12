Waldo Wolff le pegó duro a Máximo Kirchner y Alberto Fernández

El diputado opositor Waldo Wolff denunció que el Gobierno nacional “acaba de robarle a los jubilados 100.000 millones de pesos” con la nueva fórmula de actualización de haberes recientemente aprobada en el Congreso, y cuestionó la actitud del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, por ser “muy agresivo” durante el debate del proyecto.

“(La sesión en Diputados) tuvieron que hacerla a escondidas, sin jubilados y aplaudiendo los funcionarios que acaban de robarle a los jubilados 100.000 millones de pesos este año y otro tanto el año que viene”, advirtió Wolff en el programa Palabra de Leuco, del canal TN.

Para el legislador de Juntos por el Cambio, se trata de “una costumbre que tiene el kirchnerismo, y el peronismo en algunas épocas, en aplaudir grandes robos como la expropiación de Ciccone, la firma del memorándum con Irán y la estatización de YPF”, lo cual calificó como una “acción neurótica y casi psicopática, porque estas cosas no se aplauden”.

Respecto al debate en sí, Wolff señaló que los diputados del Frente de Todos se exhibieron “agresivos” y apuntó especialmente a Máximo Kirchner: “Hace mucho que no lo veía tan agresivo, incluso para con María Eugenia Vidal, diciendo ‘por eso perdió ‘La Leona’ la provincia de Buenos Aires’, pero perdió porque ellos han armado una conurbanización del país basado en el clientelismo, y a nosotros no nos dio el tiempo para cambiarlo. No creemos en estos discursos agresivos tildando al distinto como equivocado”.

A su vez, deslizó una crítica hacia aquellos diputados que no perteneciendo al bloque oficialista, como los de Consenso Federal y de otros espacios opositores, por apoyar sin condicionamientos las propuestas del Ejecutivo: “Cuando uno es opositor, tiene que hacer oposición, porque flaco favor le hace al país siendo oposición que no pida informes, aplaudiendo una vacuna que todavía no está aprobada o una fórmula que le saca millones a los jubilados”.

Wolff tampoco se privó de cuestionar a Alberto Fernández: “Es el Presidente más mentiroso de la historia de la Argentina, que ha hecho de la palabra una onomatopeya”.