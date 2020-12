La maniobra kirchnerista que preocupa a Juntos por el Cambio

El Frente de Todos está apurando en el Congreso un plan que preocupa a Juntos por el Cambio. La suspensión de las PASO gana adhesiones peronistas y su efecto se haría sentir en el frente opositor mucho más que en el oficialismo.

Los argumentos para eliminar una elección en 2021 son conocidos. Un grupo de gobernadores peronistas viene planteando preocupaciones en materia sanitaria, debido a la prolongación de la pandemia, y promueve el uso de los millonarios recursos electorales en vacunas, por ejemplo.

Pero este cambio en las reglas de juego que ideó el propio Néstor Kirchner tendrá también un impacto fuerte en la construcción de la oferta electoral.

Tras una década de elecciones primarias que abrieron el juego en la selección de candidatos, se volvería para atrás bruscamente a la era anterior, en la que los postulantes se elegían en internas cerradas dentro de los partidos.

Esto afectará a los frentes electorales que agrupan a los partidos ¿Cómo se hará para fijar reglas que eviten que los partidos más poderosos impongan sus aparatos en las votaciones internas?

En función de este interrogante, la oposición cree que al Gobierno no le costará ordenar sus candidaturas y que la real motivación del peronismo es que haya divisiones y hasta quiebres en Juntos por el Cambio para las próximas elecciones.

Algunos indicios de estas rispideces ya se pueden vislumbrar. En Mendoza, por ejemplo, el PRO no estará dispuesto a competir en una interna cerrada en la que solo participen los afiliados propios y los de la UCR, porque tiene muchos menos que su socio, y advierte que habrá que buscar un mecanismo que permita la participación de los independientes.

También avisa que reactivará un viejo pedido: que se vote con boleta única.

En la provincia hay antecedentes frescos de la fricción electoral entre la UCR y el PRO. Hace poco más de un año, Omar de Marchi, el jefe del PRO en Mendoza, no cedió ante la imposición de un candidato a gobernador radical (Rodolfo Suarez) y se presentó a las PASO para dar pelea. La diferencia es que esta vez no existirá una votación general para resolver el pleito y habrá que buscar otras vías de acuerdo.

Las discusiones sobre las elecciones 2021 son incipientes, pero ya se están dando en distintas partes. Por ejemplo, se habló de ellas en la cumbre que protagonizaron este viernes en Vicente López Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Fortalecer al PRO ante la UCR fue una de las decisiones de este encuentro. En 2021, el PRO enfrentará por primera vez una elección sin ser gobierno y sus líderes deberán mejorar la presencia del sello amarillo en todas las provincias para las negociaciones con el radicalismo. El mendocino De Marchi, quien ha logrado escalar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados con el apoyo de Macri, participó de estas deliberaciones en Buenos Aires.

A diferencia del partido de Macri y De Marchi, Rodolfo Suarez no quiere darle por el momento ningún volumen a los debates preelectorales. El gobernador soltó hace una semana que podría estar de acuerdo en que no se realicen las PASO en aquellas provincias en las que no haya competencia hacia adentro de los frentes, pero evitó comprometerse con los gobernadores que van por la suspensión lisa y llana.

Nadie ha estudiado todavía el pedido de los gobernadores que entró al Congreso Nacional, pero de antemano hay quejas radicales ante la eventual suspensión de las PASO: creen que el problema sanitario es una excusa. "Al PJ no le importa la ley ni la vacuna, propone la suspensión por conveniencia interna", declaró a MDZ esta semana Tadeo García Zalazar, el jefe de los radicales mendocinos.

Si bien han tenido noticia de un polo de resistencia a la suspensión de las PASO por parte de La Cámpora en zonas del conurbano bonaerense, en las que el kirchnerismo duro querría dar batalla contra caudillos peronistas a través de las primarias, las últimas declaraciones de Alberto Fernández y Axel Kicillof sugieren que el acuerdo para suprimirlas se está imponiendo en el oficialismo.

Según la oposición, el Gobierno Nacional solo quiere evitar pagar el "costo político" de la medida y por eso plantó en el centro de la escena a los gobernadores como promotores de un pedido basado en los riesgos y desafíos que impondrá el coronavirus el año que viene. Pero en JxC, nadie cree en los motivos que ellos invocan.