Fuerte embestida contra el PJ por el plan para suspender las PASO

La pandemia ha tenido efectos colaterales en la política, que padece, por estos días, incertidumbre electoral.

Los gobernadores justicialistas tiene decidido militar la suspensión de las PASO 2021 por medio de un proyecto que llevarán al Congreso. Las razones: representan un gasto excesivo y un riesgo sanitario. Si impusieran su criterio, el año que viene los argentinos sólo iríamos a las urnas en octubre para votar legisladores nacionales, pero no elegiríamos antes a los candidatos. A los mendocinos nos toca elegir en este turno senadores y diputados.

Los gobernadores del PJ cuentan con el respaldo de algunos extrapartidarios, pero el comando mayor de Juntos por el Cambio ya se plantó en contra de la suspensión. En Buenos Aires y CABA denuncian al justicialismo de especular para sacar ventaja: las primarias sirven para que la oposición se ordene. También acusan al PJ de sostener la vieja boleta sábana en lugar de buscar una reforma en serio por medio de la boleta única.

Las voces del PRO rechazan el plan de los gobernadores del PJ. El problema es que algunos gobernadores radicales le hacen un guiño al peronismo. No es el caso de Rodolfo Suarez, quien a fines de la semana pasada evitó una reunión en Olivos para avanzar con la suspensión.

En el radicalismo mendocino todavía no hablan de las elecciones nacionales. Hay quienes se aferran a conceptos que defendía Alfredo Cornejo el año pasado. "No tiene sentido que haya PASO cuando no hay competencia interna", afirman.

Pero son ideas que se tiran nada más y, en materia de opiniones, la suspensión general de las PASO que impulsa al menos un sector del PJ no cae bien en el radicalismo. "Lo que buscan en el justicialismo es ganar tiempo para que mejore la economía. Además, las leyes electorales se deben sancionar por consenso y acá no hay acuerdo", analizan algunos de sus referentes provinciales.

El dilema electoral tiene un problema extra. Mendoza tiene su propia ley electoral y sus PASO locales ¿Qué pasará con ellas?

La consulta periodística le ofrece una buena oportunidad para contrastar con el peronismo que promueve suspensiones. "Al PJ no le importa la ley ni la vacuna (propone la suspensión) por conveniencia interna", sostuvo el presidente del radicalismo mendocino, Tadeo García Zalazar, en referencia a la movida de los gobernadores para que no haya primarias nacionales.

García Zalazar indicó además que el oficialismo de ninguna manera piensa suspender las primarias locales. "No es el caso de Mendoza por ahora. La ley electoral está vigente y el estatus sanitario no lo impide", aclaró García Zalazar ante la consulta de MDZ.

O sea que en Mendoza no se va a suspender la elección primaria el año que viene. Se trata de aquella en la que se van a consagrar las listas de candidatos a legisladores provinciales y concejales. Aunque la sentencia radical tiene una pequeña trampa.

La ley electoral vigente en Mendoza establece que las elecciones pueden ser unificadas o desdobladas, según lo decida el gobernador de turno. Si son unificadas, PASO y generales provinciales se realizan en las fechas que establece la Nación.

Pero si el criterio de la Provincia el desdoblar, entonces las PASO locales sí se harán, aunque la votación pasará al año próximo. En concreto, la primaria se hará en ese caso recién en febrero de 2022 y la general para votar senadores y diputados provinciales, recién en abril de ese año. Apenas un mes antes del recambio legislativo de mayo.

En conclusión, los mendocinos tampoco tenemos en claro cómo votaremos el año próximo.