Alfredo Casero: “Juntos por el Cambio le tiene cagazo a Cristina”

Alfredo Casero cuestionó en duros términos a la oposición de Juntos por el Cambio por “no ponerse al frente” de las diversas marchas contra el Gobierno nacional al “no querer perder sus privilegios” y aseguró que también ese espacio político le tiene “cagazo” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para el actor, quien se convirtió en una de las figuras mediáticas más críticas contra el kirchnerismo, las convocatorias ciudadanas a las marchas organizadas contra el gobierno de Alberto Fernández obedecen a que “la gente no siente una presencia de la oposición que sea lo suficientemente concisa y clara” en una posición frente al Gobierno nacional.

“Más allá de los dolores de cada uno de nosotros, no solamente la pandemia es la que mata, sino también el estado de incertidumbre y dolor de sentirse totalmente indefenso porque las personas que deberían decirte las cosas claramente no lo hacen”, añadió en una entrevista con el canal de noticias TN.

En ese sentido, Casero arremetió contra la mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio: “Estoy podrido de verlos con el autobombo, y no solamente yo sino toda la gente que en este momento va a salir a la calle y que no le dan importancia como votantes. Juntos por el Cambio no tiene un líder al que la gente vaya a seguir, e incluso prefieren rosquear entre ellos”.

“La gente se convoca sola. Si no fuera por Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y algún que otro más, no hay nadie que se ponga al frente de las marchas. No vaya a ser que (los opositores) estén demasiado cómodos y no quieran perder un montón de privilegios, que la gente se emputezca y no quiera a ninguno, lo cual sería una pérdida muy grande para la democracia”, acotó.

A su vez, el actor consideró que “la oposición está con un cagazo terrible hacia la Porota (Cristina Fernández de Kirchner), porque si no tuvieran miedo esto no nos estaría pasando”.

Por último, Casero le pidió a la oposición “que se ponga a trabajar en unidad y diga las cosas claramente, y si hay una marcha que vaya al frente y evite que ese lugar lo ocupe una señora con una cacerola”.